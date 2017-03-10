«Черным риелторам» - убийцам оглашают приговор во Владивостоке

Жертвами злоумышленников становились пожилые лица

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Семь жителей Приморья находятся на скамье подсудимых по делу о мошеннических действиях и убийствах, связанных с незаконным завладением правом собственности на квартиры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Доказана причастность трех подсудимых к убийству двух лиц, каждый из которых являлся собственником жилых помещений в городе Находка. Остальные подсудимые являлись соучастниками незаконного переоформления путем мошенничества права собственности на квартиры. Преступления были совершены в период с 2006 по 2012 год на территории г. Находка и в г. Владивостоке.

Объектами преступного посягательства стали 4 квартиры, расположенные в г. Владивостоке и Находке. Жертвами злоумышленников становились пожилые лица, а также лица, злоупотребляющие спиртными напитками.

Стоит отметить, что организатором незаконной деятельности группы являлась одна из подсудимых - жительница г. Находки, занимавшаяся оказанием риэлтерских услуг. При ее участии и под ее руководством совершены убийства и мошеннические действия.

Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы в июне 2012 года, когда ее сообщницы были застигнуты на месте убийства в одной из квартир г. Находки.

Так, в соответствии с разработанным планом, направленным на незаконное завладение чужой квартиры, две участницы преступной группы, представившись медицинскими работниками, проникли в двухкомнатную квартиру пенсионерки, 1933 года рождения. Под видом вакцинации они ввели ей внутривенно уксусную кислоту, после чего хозяйка квартиры умерла.

Неожиданно пришедший в квартиру сын убитой и его знакомый застали женщин на месте преступления.

Уголовное дело в отношении одной из лжемедработницы выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней досудебного соглашения.

Еще одно убийство, с целью незаконно приобрести право на квартиру, совершено осенью 2007 года в г. Находке. Жертвой злоумышленников стал одинокий мужчина, не имевший родственников, злоупотреблявший спиртными напитками. По указанию руководителя преступной группы ее супруг (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском) и их знакомый убили хозяина однокомнатной квартиры, задушив его.

После убийства злоумышленники оформили по паспорту потерпевшего на подставное лицо - отца одного из подсудимых (внешне похожего на убитого), необходимые документы, на основании которых в дальнейшем незаконно завладели квартирой. Позднее указанное жилое помещение, стоимость которого оценивалась тогда в 1,4 млн рублей, они продали лицу, не осведомленному об их преступных умыслах.

Кроме этого, присяжные заседатели признали доказанным совершение еще двух мошеннических действий, связанных с незаконным приобретением в 2006 году права на однокомнатную квартиру, расположенную в г. Находке, и в 2012 году - на квартиру гостиничного типа в г. Владивостоке.