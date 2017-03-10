В Приморье ищут парня-инвалида

Молодой человек выходил на связь в последний раз 4 дня назад

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

В Приморье пропал 18-летний житель Новолитовска Симков Виктор Сергеевич, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.

В понедельник, 6 марта 2017 года, был в Новолитовске, вечером этого же дня он в последний раз вышел на связь. Во вторник, 7 марта, на связь он не вышел, с утра молодой человек должен был уехать во Владимиро-Александровское.

Приметы: Молодой человек сильно хромает на левую ногу, левая рука парализована. Русые волосы, светлые глаза, сильно косит одним глазом. Инвалид. Рост 160-165 см.

Одет: в темно-синюю куртку, темные джинсы, черные ботинки.

Тем, кто владеет какой-либо информацией, следует обратиться по телефону: 8914721662