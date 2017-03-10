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Общество

Прогулка по городу без одежды вошла в привычку приморцев

Еще один мужчина привлек к себе внимание
Фото: Марк Чернослив Фото: Марк Чернослив
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Неадекватный приморец решил устроить променад голышом, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел минувшей ночью в городе Уссурийске. В камеру мобильного телефона очевидца попал мужчина, который находился на улице абсолютно голый. Уссурийцы поспешили узнать причину столь странного поведения приморца. Как оказалось, парень, который представился Романом, употреблял наркотические вещества - в этом он признался сам. Действие так называемых "спайсов" и привело к столь печальному исходу.

Неравнодушные очевидцы вызвали сотрудников скорой помощи, которые забрали мужчину в больницу. 

Ранее РИА VladNews уже сообщало об аналогичном инциденте, который произошел в микрорайоне города Артема - Угловом. Мужчина без одежды метался по трассе, издавая различные звуки

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