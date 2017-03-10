Первой девочкой, появившейся на свет 8 марта во Владивостоке, стала дочка главного редактора ИА Приморье 24 14:00, 10 марта Первой девочкой, появившейся на свет 8 марта во Владивостоке, стала дочка главного редактора ИА Приморье 24 (Фото)
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Общество

Первой девочкой, появившейся на свет 8 марта во Владивостоке, стала дочка главного редактора ИА Приморье 24

Новорожденные получают свои первые подарки
Фото: роддом №3 Фото: роддом №3
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Девочки, появившиеся на свет в роддоме № 3 Владивостока в Международный женский день, получили свои первые подарки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3. Новорожденных и мам поздравили почетные гости.

В праздничный день в роддоме на свет появились 6 малышей – три мальчика и три девочки. Первая малышка появилась на свет в 13 часов 20 минут. Ее рост составил 53 см, а вес – 2890 граммов. Малютка Полина стала самым ценным и удивительным подарком в Международный женский день не только для ее мамы Софьи, главного редактора ИА Приморье 24, но и для папы Михаила Кучина. В качестве поздравления с этим прекрасным событием главный врач учреждения Светлана Сагайдачная преподнесла малышке комплект постельного белья для новорожденных. Такие же наборы были подарены двум другим девочкам, чье рождение выпало на 8 Марта.

Также малюток поздравили и сотрудники ГИБДД и представители местного отделения Всероссийского общества автомобилистов. Почетные гости вручили Полине люльку-трансформер, которая обеспечит безопасную перевозку девочки в салоне автомобиля, а молодой маме – букет цветов и памятку о правилах перевоза детей в транспортных средствах. Интересно, что в этой семье роды в праздник 8 Марта становятся уже традицией. На этот же день пришлись и роды бабушки Софьи, тогда появилась на свет ее тетя.  

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