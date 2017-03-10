Замминистра обороны РФ посетил завод, на котором строят новые корветы для ТОФ

​«Совершенный» войдет в состав флота до конца года

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Корвет «Совершенный» проекта 20380, который уже несколько лет строится на Амурском судостроительном заводе, будет сдан ВМФ России до конца 2017 года, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов 9 марта во время рабочего визита в Комсомольск-на-Амуре, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на сообщение МО РФ.

Предприятие выполняет заказ по строительству четырех кораблей для Тихоокеанского флота. В военном ведомстве надеются, что завод наверстает многомесячное отставание по первому корвету и сдаст по плану остальные корабли.

Серия корветов для ближней морской зоны позволит сформировать новую бригады надводных кораблей ТОФ, которые прикроют подходы к Владивостоку и военно-морским базам на побережье Приморья.