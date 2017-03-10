Во Владивостоке пройдет памятный митинг в честь Дня освобождения узников фашистских концлагерей

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Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

11 апреля в мире отметят Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, который установлен в память об интернациональном восстании узников немецкого концлагеря Бухенвальд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В этот день во Владивостоке у памятника Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву (в районе ул. Карбышева, д. 11) состоится памятный митинг. Почтить память погибших узников фашистских концлагерей приглашаются все желающие.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в рамках митинга состоится церемония возложения венка и цветов к памятнику Дмитрию Карбышеву. В мероприятии примут участие представители администрации города, ветеранских объединений, военно-патриотических клубов, школьники, студенты, бывшие узники фашистских концлагерей и общественность.