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Житель Владивостока избил малолетнего ребенка своей сожительницы

Дети были изъяты из семьи
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Житель Владивостока, 1976 года рождения, осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что в декабре 2015 года фигурант избил 5-тилетнего сына своей супруги после того, как мальчик неумышленно повредил телевизор. Мужчина сначала нанес ремнем ребенку многочисленные удары по лицу и телу, а затем стал пинать его ногой по телу, а также с силой дергал за уши. В результате ребенку были причинены телесные повреждения в виде многочисленных кровоподтеков лица и тела, обеих ушных раковин, ссадины лица. У мальчика были диагностированы сотрясение головного мозга, гематомы, множественные ушибы.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 6 месяцам лишения свободы. Учитывая, что фигурант совершил преступление в период условного осуждения, которое было назначено за незаконный оборот наркотических средств, окончательное наказание определено судом по совокупности приговоров и составило 2 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Фигурант дела был взят под стражу в зале суда.

Стоит отметить, что малолетние дети 5-летний потерпевший и его 6-летний брат были изъяты из семьи матери и ее сожителя. По решению суда мальчики были переданы родному отцу.

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