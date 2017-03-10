Приём заявок на участие в выставке декоративно-прикладного творчества детей продолжается во Владивостоке

«Вдохновение»

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Во Дворце детского творчества Владивостока продолжается приём заявок на участие в международной выставке декоративно-прикладного творчества детей «Вдохновение», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Представить здесь свои работы могут ребята от 7 до 17 лет.

Юным горожанам предлагают творить в самых разных направлениях – лепка, вязание, кружевоплетение, макраме, вышивка, батик, бисероплетение, бумагопластика, оригами, квиллинг или флористика. Приём работ будет осуществляться 17-20 марта с 9 до 17 часов в городском Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43; театральный корпус; кабинет №7). Подробная информация по тел.: 255-28-60 - Светлана Сергеевна Николаева.

Как сообщили во Дворце детского творчества, заявки на участие подают не только юные жители Владивостока. Так, уже поступило несколько работ из Китая.

Выставка «Вдохновение» является традиционной, с каждым годом всё больше ребят принимают в ней участие. Так, в 2016 году на экспозиции было представлено порядка 800 работ.