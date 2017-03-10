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Разговоры по мобильному телефону могут стать причиной рака мозга, - ученые

Люди могут не выдержать электромагнитных импульсов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Ученые установили, что люди, регулярно разговаривающие по телефону, в два раза больше подтверждены заболеваемость раком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Специалисты установили, что у людей, регулярно разговаривающих по телефону, на 50% чаще возникают онкологические заболевания. Чаще всего у них появляется рак слюнных желез или рак мозга.

По словам ученых, что сотовые телефоны направляют в голову человека по 217 электромагнитных импульсов ежеминутно. Отмечается, что большинство людей не может выдержать подобное давление, поэтому детям рекомендуют полностью отказаться от мобильных устройств, в особенности, от телефонных звонков. 

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