Разговоры по мобильному телефону могут стать причиной рака мозга, - ученые

Люди могут не выдержать электромагнитных импульсов

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Ученые установили, что люди, регулярно разговаривающие по телефону, в два раза больше подтверждены заболеваемость раком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Специалисты установили, что у людей, регулярно разговаривающих по телефону, на 50% чаще возникают онкологические заболевания. Чаще всего у них появляется рак слюнных желез или рак мозга.

По словам ученых, что сотовые телефоны направляют в голову человека по 217 электромагнитных импульсов ежеминутно. Отмечается, что большинство людей не может выдержать подобное давление, поэтому детям рекомендуют полностью отказаться от мобильных устройств, в особенности, от телефонных звонков.