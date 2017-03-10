Пожарные 143 раза выезжали на тушение палов в Приморье

Сейчас все возгорания ликвидированы

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Все возгорания на территории лесного фонда Приморского края ликвидированы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации департамента лесного хозяйства Приморского края за минувшие сутки пожарные подразделения 141 раз выезжали на тушение палов.

«Все возгорания оперативно ликвидируются, дальнейшее распространение огня не допускается», – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что за первую неделю марта, несмотря на отрицательные среднесуточные температуры, на территории Приморского края возникло 3 лесных пожара на площади 64 га. По данным Рослесхоза, за указанный период времени на территории региона зарегистрировано 12 термоточек на площади 2827 га (из них 2 – на землях сельхозназначений на площади 195 га и 10 – на землях иных категорий на площади 2632 га).

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