В МФЦ Владивостока состоится День открытых дверей для налогоплательщиков

Специалисты налоговой службы расскажут о налоговом законодательстве

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

17 марта в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока в рамках акции «День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц» пройдут бесплатные консультации для всех желающих, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Их проведут сотрудники Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю.

Специалисты налоговой службы расскажут о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций о доходах, полученных в 2016 году; о том, кто должен представить декларацию о доходах и кому положены льготы по имущественным налогам, а также об электронных сервисах ФНС России. Кроме того, все желающие смогут прямо на месте, в помещении МФЦ заполнить и подать налоговую декларацию, а также заявление на льготу по имущественным налогам.

День открытых дверей для налогоплательщиков пройдет 17 марта с 9 до 18 часов в отделениях МФЦ по адресам: ул. Давыдова, 9; ул. Верхнепортовая, 76-а; пр-т 100-летия Владивостоку, 44; ул. Невельского, 13; Партизанский проспект, 28-а.