Хороший день зависит от утренних привычек, - ученые

Специалисты дали несколько советов

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования установили, что от утренних привычек человека часто зависит целый день, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Таким образом, хорошие привычки помогают задать правильный тон событиям, негативные приводят к неудачам. Отметим, что сон является главным фактором для отличного дня, так как бодрость, внимательность и быстрое реагирование важны для каждого человека.

По словам экспертом, людям следует хоть на какое-то время забывать о своих смартфонах, а также свои впечатления и эмоции после прожитого дня можно записывать в специальный блокнот и утром перечитывать впечатления. Эта практика позволяет наполнять свою душу позитивными эмоциями.

Также медитации смоет улучшить настроение, так она помогает освободить сознание от лишней информации, накопившихся проблем и усталости. А вот практика визуализации нужна для того, чтобы иметь четкое представление о своей мечте или цели. На практике она очень проста: к примеру, по дороге на работу можно всегда представить себе маршрут, которым будет удобно добраться. Ритуал употребления теплого напитка помогает улучшить концентрацию внимания, получить заряд энергии и очистить полость рта. Он также прост на деле, стоит лишь посмаковать напиток во рту, почувствовать его вкус и влияние на организм.

Также стоит выработать привычку правильно вставать при пробуждении. Отличным ритуалом будет поза в вертикальном положении – поднимаясь с правого бока нужно медленно ставить ноги на пол и вставать с прямой спиной. Наконец, хороший сбалансированный завтрак – это последняя привычка, к которой стоит привыкнуть.