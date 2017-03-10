Приморцы в ожидании массового суицида детей

Полиция опровергла информацию, рассылаемую в соцсетях

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

В социальных сетях появляются тревожные сообщения о массовом суициде детей Приморья в предстоящие выходные, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Родительские группы WhatsApp всполошились от сообщения, которое пришло накануне. Сообщается, что в предстоящие выходные дети планируют совершить массовый суицид. Родителям рекомендовано не отпускать от себя детей ни на шаг.

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю корреспонденту РИА VladNews опровергли эту информацию.

"Полиция сообщения подобного характера не рассылает", - рассказал сотрудник пресс-службы.