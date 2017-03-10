Какое кино посмотреть во Владивостоке в выходные?

​Пять премьер подготовила новая кинонеделя

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Сегодняшний прокат на удивление космополитичен. На экранах американский блокбастер «Конг: Остров черепа», английский «Т2: Трейнспоттинг», две французские ленты «Ночь в Париже» и «SuperАлиби», а также российская комедия «Любовь с ограничениями».

«Конг: Остров черепа» (16+)

На неизвестный остров в Тихом океане попадает команда ученых, военных и искателей приключений. Они вторгаются во владения могучего Конга и тем самым развязывают сражение между человеком и природой. Очень скоро исследовательская миссия превращается в игру на выживание, ее участники вынуждены буквально прорубать себе путь к спасению.

Перезапуск сюжета, которому впору войти в четверку «вечных»: огромную обезьяну привозят в мегаполис на показ публике, а она срывает цепи и взбирается на небоскреб. Меняются детали, время, декорации. Но не меняется суть: отношение человека к природе. Храм она или кузня? В данном случае она еще и площадка для грандиозных спецэффектов, погонь и прочих зрелищ.

«Т2: Трейнспоттинг» (18+)

Прошло 20 лет с событий оригинального фильма. Рентон возвращается в единственное место, которое может считать своим домом. Они все ждут его: Кочерыжка, Кайфолом и Бегби. А вместе с ними другие старые знакомые: месть и страх, ненависть и любовь, дружба, сожаление и надежда. Все они выстроились в шеренгу, приветствуя Рентона, и он, кажется, готов к ним присоединиться.

Продолжения нашумевшей ленты «На игле» поклонники не ждали целых 20 лет. Нет, правда, история в первом фильме не имела никаких намеков на продолжение и выглядела абсолютно завершенной. Тем более что франшизоманией страдают, как правило, боевики и комедии. Там же была трагикомичная драма о подростках-наркоманах. Тем не менее новый фильм выглядит бодро и оправданно. Мальчишки выросли. И заботы у них стали взрослее.

«Любовь с ограничениями» (16+)

Однажды самый обычный парень Миша узнает об указе президента России, по которому в крупных компаниях должно работать два процента людей с ограниченными возможностями. И тут в его светлую голову приходит идея, как воплотить свою давнюю мечту о богатой и беззаботной жизни. Недолго думая, Миша получает фиктивные медицинские документы, садится в коляску и едет на собеседование, и не куда-нибудь, а в сам «Нашгаз»! И, о чудо, им как раз не хватает одного человека до той самой квоты. Жизнь удалась! Престижная работа, большая зарплата, отличная квартира, весь мир открыт для него, только есть одно «но», одно маленькое ограничение – он должен постоянно быть в инвалидном кресле.

Единственное реальное место «набраться опыта» – клуб людей с ограниченными возможностями… Там он становится всеобщим любимцем, особенно в глазах молодой Марины. Сможет ли аферист выкрутиться из множества щекотливых ситуаций?

«Ночь в Париже» (16+)

В атмосфере ночного Парижа переплетены любовь, интриги и опасность. Перед директором театра Луиджи, бабником и разгильдяем, стоит задача не из легких: найти деньги на громкую премьеру и живую обезьяну. И для этого ему придется использовать всю свою изобретательность, хитрость и, разумеется, недюжинное мужское обаяние, потому что в ночном Париже все решают красотки и роковые женщины.

«SuperАлиби» (18+)

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Но когда он встречает Фло, девушку своей мечты, которая презирает всех лгунов и изменщиков, ему приходится скрывать род своей деятельности. Паутина лжи Грега становится настолько сложной, что даже лучшему лжецу в мире придется изрядно изловчиться, чтобы выкрутиться из ситуации…