Москвич предложил сотруднику транспортной полиции на Сахалине крупную взятку

Уголовное дело направлено в суд

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

На Сахалине перед судом предстанет гражданин, обвиняемый в даче взятки сотруднику транспортной полиции в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Москвич обратился к сотруднику ОЭБ и ПК Сахалинского ЛО МВД России на транспорте с просьбой выдать ему ранее изъятую полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий рыбу лососевых пород в количестве не менее 27689,98 кг и икру рыб лососевых пород в количестве не менее 1529 кг. За незаконные действия взяткодатель лично и через посредника передал полицейскому вознаграждение в сумме 500 000 рублей. Полицейский от получения взятки отказался. Противоправные действия со стороны взяткодателя своевременно были пресечены сотрудниками ОЭБ и ПК Сахалинского ЛО МВД России на транспорте.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя г. Москва, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично и через посредника за совершение заведомо незаконного действия в крупном размере). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.