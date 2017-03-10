О том, кто живее всех живых, напомнили посетителям музея имени Арсеньева 13:29, 10 марта О том, кто живее всех живых, напомнили посетителям музея имени Арсеньева (Фото)
Приморцы в ожидании массового суицида детей 13:03, 10 марта Приморцы в ожидании массового суицида детей (Фото)
Глава Минприроды направил губернатору Приморья гневную телеграмму 12:23, 10 марта Глава Минприроды направил губернатору Приморья гневную телеграмму
Новостная лента
Март, 10 пятница
13:52
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
13:52
Общественники рассказали об условиях содержания в СИЗО жены Ильи Спокойнова Эксклюзив
13:52
Дневник девушки: полгода в проекте Эксклюзив
13:51
Наркопреступник задержан в Приморье
13:40
Москвич предложил сотруднику транспортной полиции на Сахалине крупную взятку
13:29
О том, кто живее всех живых, напомнили посетителям музея имени Арсеньева Фото
13:16
Китайские ученые приняли упитанного самца леопарда за беременную самку
13:03
Приморцы в ожидании массового суицида детей Фото
12:50
Жителей Владивостока приглашают на краевой турнир по джиу-джитсу
12:39
Ученые узнали, что заставляет людей делиться информацией в социальных сетях
12:23
Глава Минприроды направил губернатору Приморья гневную телеграмму
12:12
Охранники нелегальных парковок во Владивостоке убегают во время рейдов Фото и Видео
11:58
Приморец ограбил сотрудника почты, угрожая ножом
11:45
Спасатели Приморья вытащили из воды человека, провалившегося под лед Видео
11:34
Политтехнолог губернатора Приморья рассказал о новоселье в СИЗО Эксклюзив
11:24
Очередное заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось в администрации Владивостока
11:13
Плюс один этаж в Центре современного искусства Владивостока Видео
11:12
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
10:57
Минобрнауки РФ заменит лекции и семинары онлайн-обучением
10:46
В Приморье зафиксировано 9 возгораний
10:38
Приморец ограбил тещу на 120 тысяч рублей, чтобы погасить долги
10:29
При пожаре в Приморье спасены 20 человек
10:23
В Приморье назначен и.о руководителя СУ Андрей Уткин
10:17
В Приморье адвокат предстанет перед судом за срыв следственных действий
10:12
Школьник обнаружен повешенным в Приморье
10:04
«Луч-Энергия» вопреки всем финансовым проблемам продолжил сезон Видео
09:54
Дальневосточный Арбитраж отменил решение предыдущих судов по делу Пушкарева Эксклюзив
09:53
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
09:42
Доллар и евро пошли в рост
09:35
«Амазонки» из Владивостока привезли золото с чемпионата России по самбо Фото
09:24
Птичий грипп пошел "гулять" по планете, - Россельхознадзор
09:13
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:02
Президент России уволил главу Следственного комитета по Приморью
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4095 (34) от 10 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Фоторепортажи

О том, кто живее всех живых, напомнили посетителям музея имени Арсеньева

Во Владивостоке открылась выставка, посвященная Ленину
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

В кумачовый цвет раскрасили дизайнеры залы выставки «LENIN. Образ вождя», что недавно открылась в музее имени Арсеньева на Светланской, 20. И осветили залы «лампочками Ильича». Как раз в тему выставки… До 30 сентября все желающие смогут увидеть лучшие экспонаты из «ленинской» коллекции музея.

Как известно, в советское время на Ленинской, 20 располагался музей «Ленин и Дальний Восток», созданный в 1977 году. В 90-е годы музей закрыли, в его здание въехал музей имени Арсеньева, который и принял все коллекции в свои фонды. А в этих коллекциях – и картины на ленинскую тему, и множество его портретов, выполненных в самых разных техниках – от вышивки до каменной мозаики; агитационные плакаты и многое, много другое…

- Вот мы и решили показать в 2017 году, когда исполняется 100 лет с момента событий 1917 года, - говорит Анжелика Петрук, заместитель директор музея имени Арсеньева по научной работе, - как воспроизводился образ вождя мировой революции на протяжении многих десятилетий. Мы не касаемся идеологии и политических споров дня сегодняшнего, мы просто напоминаем о том, под чьим знаменем жила наша страна 70 лет. В советское время имя и образ Ленина были с человеком по сути с младых ногтей. Дети учили простые стихи о «дедушке Ленине», становились октябрятами, пионерами, комсомольцами; с плакатов, газет, с кино и телеэкранов, из книг, даже с денежных купюр смотрел на нас Ленин. Не одно поколение выросло под постоянным взором Ленина, можно сказать. Молодым людям, родившимся в конце прошлого века, такое уже трудно себе представить.

Основу экспозиции как раз и составили плакаты, картины, бюсты и скульптуры, денежные купюры и сувениры – все на одну тему и с изображением одного и того же человека. Человека, который считался идеалом целых 70 лет.

- Ленин всегда в советскую эпоху был человеком на пьедестале, и к нему – даже теоретически – никто не мог приблизиться. Можно было только постараться быть похожим, - говорит Анжелика Петрук. - Интересно, что образ Ленина тиражировался и воспроизводился в совершенно разных форматах. Мы начинаем выставку с плакатов – это был один из самых традиционных видов искусства в советское время и совершенно непривычный для нынешнего дня. Это была агитационная вещь, и свою задачу они выполняли.

Интересно будет взглянуть и на вышивки, коврики, наборы для письма, сувенирные медали, пластинки – все с изображением Ленина. Есть на выставке и образы вождя, выполненные в других странах – например, написанный японцем портрет Ленина, где у Ильича явно азиатский разрез глаз… Есть у нас и коллекция значков на тему Ленина, одну из таких коллекций нам подарила актриса театра имени Горького Евгения Соловьева. Напомнили мы и о символике октябрят-пионеров-комсомольцев. Много у нас в коллекции и графических работ Николая Жукова – одного из самых известных «ленинистов». Словом, найдется на что взглянуть.

Выставка не несет политической или идеологической составляющей, поэтому она и была открыта без особой помпы. По мысли музейщиков, каждый посетитель должен сам решить, заходить ему в кумачовые залы на первом этаже, или нет. 

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

comments powered by Disqus
Похожие новости
Охранники нелегальных парковок во Владивостоке убегают во время рейдов
12:12, 10 марта 2017 Охранники нелегальных парковок во Владивостоке убегают во время рейдов

Активисты проверили четыре адреса

«Весенний патруль» в центре Владивостока
14:40, 09 марта 2017 «Весенний патруль» в центре Владивостока

Фоторепортаж на РИА VladNews

«Адмирал» закрыл сезон праздничным представлением
10:46, 09 марта 2017 «Адмирал» закрыл сезон праздничным представлением

На мероприятии побывал фотокорреспондент РИА VladNews

В честь Международного женского дня во Владивостоке на линию вышел праздничный трамвай
06:04, 08 марта 2017 В честь Международного женского дня во Владивостоке на линию вышел праздничный трамвай

Вагон будет курсировать по маршруту «Сахалинская - Минный городок» в течение двух недель

«Alter Ego» глазами фотографа
13:33, 07 марта 2017 «Alter Ego» глазами фотографа

Фоторепортаж на РИА VladNews

Фотовыставка «Alter Ego» открылась в «Артэтаже» во Владивостоке
15:05, 06 марта 2017 Фотовыставка «Alter Ego» открылась в «Артэтаже» во Владивостоке

Работы необходимо смотреть в 3D-очках

В исправительной колонии выбрали «Мисс Весну – 2017»
13:50, 04 марта 2017 В исправительной колонии выбрали «Мисс Весну – 2017»

На конкурсе красоты побывал фотокорреспондент РИА VladNews