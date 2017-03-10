О том, кто живее всех живых, напомнили посетителям музея имени Арсеньева

Во Владивостоке открылась выставка, посвященная Ленину

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

В кумачовый цвет раскрасили дизайнеры залы выставки «LENIN. Образ вождя», что недавно открылась в музее имени Арсеньева на Светланской, 20. И осветили залы «лампочками Ильича». Как раз в тему выставки… До 30 сентября все желающие смогут увидеть лучшие экспонаты из «ленинской» коллекции музея.

Как известно, в советское время на Ленинской, 20 располагался музей «Ленин и Дальний Восток», созданный в 1977 году. В 90-е годы музей закрыли, в его здание въехал музей имени Арсеньева, который и принял все коллекции в свои фонды. А в этих коллекциях – и картины на ленинскую тему, и множество его портретов, выполненных в самых разных техниках – от вышивки до каменной мозаики; агитационные плакаты и многое, много другое…

- Вот мы и решили показать в 2017 году, когда исполняется 100 лет с момента событий 1917 года, - говорит Анжелика Петрук, заместитель директор музея имени Арсеньева по научной работе, - как воспроизводился образ вождя мировой революции на протяжении многих десятилетий. Мы не касаемся идеологии и политических споров дня сегодняшнего, мы просто напоминаем о том, под чьим знаменем жила наша страна 70 лет. В советское время имя и образ Ленина были с человеком по сути с младых ногтей. Дети учили простые стихи о «дедушке Ленине», становились октябрятами, пионерами, комсомольцами; с плакатов, газет, с кино и телеэкранов, из книг, даже с денежных купюр смотрел на нас Ленин. Не одно поколение выросло под постоянным взором Ленина, можно сказать. Молодым людям, родившимся в конце прошлого века, такое уже трудно себе представить.

Основу экспозиции как раз и составили плакаты, картины, бюсты и скульптуры, денежные купюры и сувениры – все на одну тему и с изображением одного и того же человека. Человека, который считался идеалом целых 70 лет.

- Ленин всегда в советскую эпоху был человеком на пьедестале, и к нему – даже теоретически – никто не мог приблизиться. Можно было только постараться быть похожим, - говорит Анжелика Петрук. - Интересно, что образ Ленина тиражировался и воспроизводился в совершенно разных форматах. Мы начинаем выставку с плакатов – это был один из самых традиционных видов искусства в советское время и совершенно непривычный для нынешнего дня. Это была агитационная вещь, и свою задачу они выполняли.

Интересно будет взглянуть и на вышивки, коврики, наборы для письма, сувенирные медали, пластинки – все с изображением Ленина. Есть на выставке и образы вождя, выполненные в других странах – например, написанный японцем портрет Ленина, где у Ильича явно азиатский разрез глаз… Есть у нас и коллекция значков на тему Ленина, одну из таких коллекций нам подарила актриса театра имени Горького Евгения Соловьева. Напомнили мы и о символике октябрят-пионеров-комсомольцев. Много у нас в коллекции и графических работ Николая Жукова – одного из самых известных «ленинистов». Словом, найдется на что взглянуть.

Выставка не несет политической или идеологической составляющей, поэтому она и была открыта без особой помпы. По мысли музейщиков, каждый посетитель должен сам решить, заходить ему в кумачовые залы на первом этаже, или нет.