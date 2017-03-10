О том, кто живее всех живых, напомнили посетителям музея имени Арсеньева 13:29, 10 марта О том, кто живее всех живых, напомнили посетителям музея имени Арсеньева (Фото)
Приморцы в ожидании массового суицида детей 13:03, 10 марта Приморцы в ожидании массового суицида детей (Фото)
Глава Минприроды направил губернатору Приморья гневную телеграмму 12:23, 10 марта Глава Минприроды направил губернатору Приморья гневную телеграмму
Новостная лента
Март, 10 пятница
13:52
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
13:52
Общественники рассказали об условиях содержания в СИЗО жены Ильи Спокойнова Эксклюзив
13:52
Дневник девушки: полгода в проекте Эксклюзив
13:51
Наркопреступник задержан в Приморье
13:40
Москвич предложил сотруднику транспортной полиции на Сахалине крупную взятку
13:29
О том, кто живее всех живых, напомнили посетителям музея имени Арсеньева Фото
13:16
Китайские ученые приняли упитанного самца леопарда за беременную самку
13:03
Приморцы в ожидании массового суицида детей Фото
12:50
Жителей Владивостока приглашают на краевой турнир по джиу-джитсу
12:39
Ученые узнали, что заставляет людей делиться информацией в социальных сетях
12:23
Глава Минприроды направил губернатору Приморья гневную телеграмму
12:12
Охранники нелегальных парковок во Владивостоке убегают во время рейдов Фото и Видео
11:58
Приморец ограбил сотрудника почты, угрожая ножом
11:45
Спасатели Приморья вытащили из воды человека, провалившегося под лед Видео
11:34
Политтехнолог губернатора Приморья рассказал о новоселье в СИЗО Эксклюзив
11:24
Очередное заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось в администрации Владивостока
11:13
Плюс один этаж в Центре современного искусства Владивостока Видео
11:12
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
10:57
Минобрнауки РФ заменит лекции и семинары онлайн-обучением
10:46
В Приморье зафиксировано 9 возгораний
10:38
Приморец ограбил тещу на 120 тысяч рублей, чтобы погасить долги
10:29
При пожаре в Приморье спасены 20 человек
10:23
В Приморье назначен и.о руководителя СУ Андрей Уткин
10:17
В Приморье адвокат предстанет перед судом за срыв следственных действий
10:12
Школьник обнаружен повешенным в Приморье
10:04
«Луч-Энергия» вопреки всем финансовым проблемам продолжил сезон Видео
09:54
Дальневосточный Арбитраж отменил решение предыдущих судов по делу Пушкарева Эксклюзив
09:53
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
09:42
Доллар и евро пошли в рост
09:35
«Амазонки» из Владивостока привезли золото с чемпионата России по самбо Фото
09:24
Птичий грипп пошел "гулять" по планете, - Россельхознадзор
09:13
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:02
Президент России уволил главу Следственного комитета по Приморью
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4095 (34) от 10 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Китайские ученые приняли упитанного самца леопарда за беременную самку

Хищник попал в фотоловушку после плотного обеда
Фото: ФГБУ «Земля леопарда» Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Упитанный дальневосточный леопард заставил волноваться китайских ученых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

Обнаружив беременную леопардессу, специалисты не скрывали свое радости, однако, какого был их разочарование, когда они выяснили, что встретили толстого самца после плотного обеда.

Леопарда с избыточным весом зафиксировали фотоловушки в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. На снимках был запечатлен краснокнижный хищник с большим животом, который почти касался земли. Поэтому ученые предположили, что в местных лесах поселилась беременная самка и скоро на свет появятся маленькие котята. Но животное не оправдало надежд китайских зоологов: сравнение рисунка пятен на шкуре леопарда с аналогичными «паспортами» леопардов из базы данных показало, что в объектив фотоловушки попал самец.

Выяснилось, что кот-толстяк известен специалистам «Земли леопарда» как дальневосточный леопард под номером Leo 91M – ранее он уже фиксировался на территории национального парка. Внешний вид молодого самца действительно разительно отличается от того, как выглядят леопарды на большинстве снимков, полученных специалистами в Китае и России. Изучив фотографии, сотрудники «Земли леопарда» нашли логичное объяснение необычной полноте редкого хищника.

По всей вероятности снимок был сделан сразу после плотного обеда хищника. Отмечается, что тигры и леопарды за один раз они могут употребить достаточно большое количество пищи – около 20 % от собственного веса. Благодаря этому такие крупные кошки легко переносят длительные интервалы времени между охотами, оставаясь сытыми. Учитывая размер живота данного самца, можно предположить, что голодать он не будет как минимум неделю.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Глава Минприроды направил губернатору Приморья гневную телеграмму
12:23, 10 марта 2017 Глава Минприроды направил губернатору Приморья гневную телеграмму

Сергей Донской просит немедленно принять меры

Очередное заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось в администрации Владивостока
11:24, 10 марта 2017 Очередное заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось в администрации Владивостока

Комиссией принято решение рекомендовать руководителям предприятий принять экстренные меры к погашению имеющихся задолженностей

Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»
11:12, 10 марта 2017 Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Победительниц ждут приятные призы

Минобрнауки РФ заменит лекции и семинары онлайн-обучением
10:57, 10 марта 2017 Минобрнауки РФ заменит лекции и семинары онлайн-обучением

университет будет обеспечивать студентам тьюторскую поддержку

В Приморье назначен и.о руководителя СУ Андрей Уткин
10:23, 10 марта 2017 В Приморье назначен и.о руководителя СУ Андрей Уткин

Накануне Сергей Бобровничий был отправлен в отставку

Во Владивостоке работают эвакуаторы
09:53, 10 марта 2017 Во Владивостоке работают эвакуаторы

Не стоит пренебрегать правилами и знаками

Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:13, 10 марта 2017 Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены

Расписание