Китайские ученые приняли упитанного самца леопарда за беременную самку

Хищник попал в фотоловушку после плотного обеда

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Упитанный дальневосточный леопард заставил волноваться китайских ученых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

Обнаружив беременную леопардессу, специалисты не скрывали свое радости, однако, какого был их разочарование, когда они выяснили, что встретили толстого самца после плотного обеда.

Леопарда с избыточным весом зафиксировали фотоловушки в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. На снимках был запечатлен краснокнижный хищник с большим животом, который почти касался земли. Поэтому ученые предположили, что в местных лесах поселилась беременная самка и скоро на свет появятся маленькие котята. Но животное не оправдало надежд китайских зоологов: сравнение рисунка пятен на шкуре леопарда с аналогичными «паспортами» леопардов из базы данных показало, что в объектив фотоловушки попал самец.

Выяснилось, что кот-толстяк известен специалистам «Земли леопарда» как дальневосточный леопард под номером Leo 91M – ранее он уже фиксировался на территории национального парка. Внешний вид молодого самца действительно разительно отличается от того, как выглядят леопарды на большинстве снимков, полученных специалистами в Китае и России. Изучив фотографии, сотрудники «Земли леопарда» нашли логичное объяснение необычной полноте редкого хищника.

По всей вероятности снимок был сделан сразу после плотного обеда хищника. Отмечается, что тигры и леопарды за один раз они могут употребить достаточно большое количество пищи – около 20 % от собственного веса. Благодаря этому такие крупные кошки легко переносят длительные интервалы времени между охотами, оставаясь сытыми. Учитывая размер живота данного самца, можно предположить, что голодать он не будет как минимум неделю.