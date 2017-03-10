Наркопреступник задержан в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Сотрудники правоохранительных органов в поселке Славянка остановили мужчину, который вызвал подозрения, для досмотра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе досмотра в потайном кармане куртки 32-летнего мужчины полицейские обнаружили целлофановые свертки, в которых находилось наркотическое вещество – масло каннабиса общей массой около 2 грамм.

Освидетельствование показало наличие наркотических веществ в крови подозреваемого.

По данному факту был составлен административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до трех лет.