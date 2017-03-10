Жителей Владивостока приглашают на краевой турнир по джиу-джитсу

Юношеский турнир по джиу-джитсу пройдет в четырех дисциплинах

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Детско-юношеский турнир по джиу-джитсу пройдет в воскресенье, 12 марта, в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет, в том числе представители муниципальной «Специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств Владивостока».

Юношеский турнир по джиу-джитсу пройдет в четырех дисциплинах – duo-system (демонстрация мастерства), ne-waza (борьба), kakuto kumite (полноконтактные поединки в шлеме) и fighting-system (полноконтактные поединки).

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города поддержать юных спортсменов. Начало соревнований в 11 часов.