О том, кто живее всех живых, напомнили посетителям музея имени Арсеньева 13:29, 10 марта О том, кто живее всех живых, напомнили посетителям музея имени Арсеньева (Фото)
Приморцы в ожидании массового суицида детей 13:03, 10 марта Приморцы в ожидании массового суицида детей (Фото)
Глава Минприроды направил губернатору Приморья гневную телеграмму 12:23, 10 марта Глава Минприроды направил губернатору Приморья гневную телеграмму
Новостная лента
Март, 10 пятница
13:52
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
13:52
Общественники рассказали об условиях содержания в СИЗО жены Ильи Спокойнова Эксклюзив
13:52
Дневник девушки: полгода в проекте Эксклюзив
13:51
Наркопреступник задержан в Приморье
13:40
Москвич предложил сотруднику транспортной полиции на Сахалине крупную взятку
13:29
О том, кто живее всех живых, напомнили посетителям музея имени Арсеньева Фото
13:16
Китайские ученые приняли упитанного самца леопарда за беременную самку
13:03
Приморцы в ожидании массового суицида детей Фото
12:50
Жителей Владивостока приглашают на краевой турнир по джиу-джитсу
12:39
Ученые узнали, что заставляет людей делиться информацией в социальных сетях
12:23
Глава Минприроды направил губернатору Приморья гневную телеграмму
12:12
Охранники нелегальных парковок во Владивостоке убегают во время рейдов Фото и Видео
11:58
Приморец ограбил сотрудника почты, угрожая ножом
11:45
Спасатели Приморья вытащили из воды человека, провалившегося под лед Видео
11:34
Политтехнолог губернатора Приморья рассказал о новоселье в СИЗО Эксклюзив
11:24
Очередное заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось в администрации Владивостока
11:13
Плюс один этаж в Центре современного искусства Владивостока Видео
11:12
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
10:57
Минобрнауки РФ заменит лекции и семинары онлайн-обучением
10:46
В Приморье зафиксировано 9 возгораний
10:38
Приморец ограбил тещу на 120 тысяч рублей, чтобы погасить долги
10:29
При пожаре в Приморье спасены 20 человек
10:23
В Приморье назначен и.о руководителя СУ Андрей Уткин
10:17
В Приморье адвокат предстанет перед судом за срыв следственных действий
10:12
Школьник обнаружен повешенным в Приморье
10:04
«Луч-Энергия» вопреки всем финансовым проблемам продолжил сезон Видео
09:54
Дальневосточный Арбитраж отменил решение предыдущих судов по делу Пушкарева Эксклюзив
09:53
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
09:42
Доллар и евро пошли в рост
09:35
«Амазонки» из Владивостока привезли золото с чемпионата России по самбо Фото
09:24
Птичий грипп пошел "гулять" по планете, - Россельхознадзор
09:13
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:02
Президент России уволил главу Следственного комитета по Приморью
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4095 (34) от 10 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Спорт

Жителей Владивостока приглашают на краевой турнир по джиу-джитсу

Юношеский турнир по джиу-джитсу пройдет в четырех дисциплинах
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Детско-юношеский турнир по джиу-джитсу пройдет в воскресенье, 12 марта, в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет, в том числе представители муниципальной «Специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств Владивостока».

Юношеский турнир по джиу-джитсу пройдет в четырех дисциплинах – duo-system (демонстрация мастерства), ne-waza (борьба), kakuto kumite (полноконтактные поединки в шлеме) и fighting-system (полноконтактные поединки).

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города поддержать юных спортсменов. Начало соревнований в 11 часов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
«Амазонки» из Владивостока привезли золото с чемпионата России по самбо
09:35, 10 марта 2017 «Амазонки» из Владивостока привезли золото с чемпионата России по самбо

По итогам соревнований обе спортсменки вошли в состав сборной команды России

Во Владивостоке пройдет очередной этап сдачи норм комплекса ГТО
16:07, 09 марта 2017 Во Владивостоке пройдет очередной этап сдачи норм комплекса ГТО

Программа сдачи

Владивостокцы зажгли танцпол в минувшие выходные
15:53, 08 марта 2017 Владивостокцы зажгли танцпол в минувшие выходные

Весна началась с ярких красок

Во Владивостоке пройдет детский шахматный турнир памяти Николая Дубинина
20:27, 07 марта 2017 Во Владивостоке пройдет детский шахматный турнир памяти Николая Дубинина

Система проведения - швейцарская в 11 туров

Во Владивостоке определились самые сильные представительницы слабого пола
16:26, 06 марта 2017 Во Владивостоке определились самые сильные представительницы слабого пола

Соревнования по джиу-джитсу прошли 4 марта

Определен пятый участник II чемпионата Владивостока по лапте среди подростков
13:15, 06 марта 2017 Определен пятый участник II чемпионата Владивостока по лапте среди подростков

Хозяева поля, команда 38-й школы, обыграли сборную 51-й школы

Во Владивостоке стартовал открытый чемпионат Тихоокеанского флота по мини-футболу
14:05, 04 марта 2017 Во Владивостоке стартовал открытый чемпионат Тихоокеанского флота по мини-футболу

Участники поделены на 4 подгруппы