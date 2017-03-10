Ученые узнали, что заставляет людей делиться информацией в социальных сетях

Специалисты выяснили, когда возникает мысль сделать «репост» записи

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, почему люди начинают распространять информацию в своих социальных сетях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на The Daily Mail.

В ходе исследования специалисты проследили за активность человеческого мозга в тот момент, когда люди читали заголовки и отрывки из 80 статей о здоровье.

По словам специалистов, читая статьи, люди думали о себе и о мнении других. Они готовы были поделиться контентом, который помог бы им повысить качество отношений с другими людьми, а также выглядеть в глазах других умнее и лучше.

Таким образом, можно сделать вывод, что публикации в социальных сетях могут расскзать о самооценке человека.