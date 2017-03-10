Охранники нелегальных парковок во Владивостоке убегают во время рейдов

Активисты проверили четыре адреса

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Общественная организация "Горожанин и гражданин" провела рейд по выявлению нелегальных парковок на территории города Владивостока, сообщает РИА VladNews.

9 марта активисты фонда развития Владивостока "Горожанин и гражданин" Сергеем Мильвит и Николай Смирнов проверили четыре адреса, где расположились незаконные парковки - Луговая, 68, Острякова, 7, Вострецова, 6В, Давыдова, 35.

"Везде картина одна и та же: охранники нерусской национальности берут деньги, чеков и подтверждающих оплату документов не дают, обещают вызвать начальство, куда-то звонят, но никто не приезжает. В конечном итоге охранники убегают", - рассказывают организаторы рейда.

Напомним, что с 2015 организация борется с нелегальными парковками и автостоянками. За два года работы достигнуто много результатов. Ранее, в 2015 и 2016 годах, организация выявила 78 нелегальных парковок. 52 из них были ликвидированы после рейда. Но некоторые вновь и вновь возобновляют свою деятельность. Рейды по выявлению парковок продолжаются совместно с правоохранительными органами и администрацией города. Принять участие в таких рейдах может любой желающий. При необходимости организация предоставляет транспорт.

По всем вопросам владивостокцы могут обратиться по следующим телефонам: +7 984 198 1260, +7 924 338 6869.

Ранее ранее корреспондент РИА VladNews стал невольным участником криминального сюжета. Неизвестные под видом охранников вымогали у девушки денежные средства за парковочное место возле дома по проспекту Красного Знамени 133\4.