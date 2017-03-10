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Общество

Снег с дождем накроет Приморье в ближайшие выходные

В приморской столице воздух прогреется до +6 °C
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные погода в крае будет переменчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В ночь на субботу осадков в крае не ожидается. Температура составит −6…−12 °C, в горных районах до −21 °C, на южном побережье 0...−5 °C. Днем атмосферное давление начнёт падать. К концу дня в некоторых районах начнется небольшой снег.

Во Владивостоке в субботу, 11 марта, будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха составит −2…−4 °C, днем повысится до +3…+5 °C.

В воскресенье в крае пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха повысится на 5–7 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +5…+10 °C, на севере края местами до +2…−3 °C.

В приморской столице возможны слабые осадки в виде снега с дождем в утренние часы. Также возможен туман. Во второй половине дня прояснит, воздух прогреется до +4…+6 °C. 

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