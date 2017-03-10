Приморец ограбил сотрудника почты, угрожая ножом

Расследование уголовного дела окончено

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

29-летний житель Артема обвиняется в разбойном нападении на работницу почты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Преступление было совершено в декабре 2016 года в подъезде в одном из домов. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что почтальон разносила пенсии, на лестничной площадке на нее напал неизвестный мужчина и, угрожая ножом, похитил сумку, в которой находились документы, деньги и мобильный телефон.

Потерпевшая смогла составить фоторобот налетчика, ориентировка была направлена всем нарядам полиции. В ходе розыска сотрудники полиции задержали ранее судимого местного жителя, который дал признательные показания. В ходе обыска были обнаружены и изъяты деньги и мобильный телефон.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия».

В ходе следствия было установлено, что в августе 2016 года он совершил три имущественных преступления.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.