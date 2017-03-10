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Спасатели Приморья вытащили из воды человека, провалившегося под лед

Несмотря на непогоду рыбаки продолжают выходить на лед
Фото: ГКУ ПК ПБ ГОЧС Фото: ГКУ ПК ПБ ГОЧС
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Сотрудники Приморской краевой поисково-спасательной службы спасли человека, провалившегося под лед на акватории Амурского залив, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГКУ ПК по пожарной безопасности. Подобные тренировки проводятся регулярно для закрепления навыков, так как в реальной ситуации при спасении человека будет дорога каждая секунда.

Специалисты отмечают, что, если человек провалится под лёд, некоторое время уйдет на то, чтобы вызвать помощь (хорошо, если рядом будет кто-то, кто сможет позвонить спасателям), а также на то, чтобы спасатели добрались до места происшествия.

Несмотря на весеннюю погоду, повышение среднесуточной температуры и все предупреждения спасателей, рыбаки-любители продолжают выходить на опасный лёд. Напоминаем, что выход и выезд на автотранспорте, особенно в это время года, может привести к трагедии.

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