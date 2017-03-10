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Общество

Очередное заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось в администрации Владивостока

Комиссией принято решение рекомендовать руководителям предприятий принять экстренные меры к погашению имеющихся задолженностей
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На заседание комиссии были приглашены руководители предприятий Владивостока, имеющих задолженности по арендной плате за землю, а также организаций с признаками неформальной занятости.

В результате комиссией принято решение рекомендовать руководителям предприятий принять экстренные меры к погашению имеющихся задолженностей. Кроме того, присутствующие обсудили меры для снижения неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы.

Неформальная занятость - деятельность без трудового договора и трудовой книжки, с зарплатой «в конверте», продолжает оставаться негативной тенденцией по всей стране. Такие схемы взаимоотношений работодателя с работниками позволяют организациям уйти от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды (в том числе, на обязательное пенсионное страхование) и налога на доходы физических лиц. Однако, уклоняясь от уплаты этих налогов и взносов, организации ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников. Ведь от размера официальной заработной платы зависит размер будущей пенсии работающих граждан, оплата больничных листов, в том числе по беременности и родам, сумма налоговых вычетов при приобретении жилья или затратах на обучение детей.

Основная задача комиссии – проведение разъяснительной работы с руководителями предприятий по вопросам легализации трудовых отношений и заработной платы, снижению недоимки по налогам и платежам в социальные фонды, снижению задолженности по зарплате, повышение ее уровня, борьба с «серой» зарплатой».

В январе 2017 года при главе Владивостока, при районных административно-территориальных управлениях проведено 16 заседаний межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике. Рассмотрено 392 предприятия, в том числе по вопросам задолженности по заработной плате, низкого уровня оплаты труда, ее легализации - 59. Повысили уровень оплаты труда 25 предприятий из числа заслушанных по вопросам оплаты труда, ее легализации. В результате работы комиссии сумма погашенной задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему РФ, внебюджетные фонды составила 7,5 млн. руб.

В рамках деятельности межведомственной комиссии по налоговой и социальной комиссии организована работа по ведению мониторинга ситуации по выплате заработной платы работникам организаций и предприятий Владивостока.

В целях контроля за ситуацией на рынке труда города Владивостока в управлении финансов продолжает работу телефон «горячей» линии (226-71-69), куда могут обратиться работники предприятий, руководители которых используют «конвертные» схемы оплаты труда, допускают образование задолженности по расчетам с персоналом, нарушают нормы трудового законодательства.

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