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Общество

Минобрнауки РФ заменит лекции и семинары онлайн-обучением

университет будет обеспечивать студентам тьюторскую поддержку
Фото: formula46.ru Фото: formula46.ru
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Министерство образования и науки РФ намерено провести эксперимент, в рамках которого некоторые курсы в университетах будут переведены в форму онлайн-обучения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Сообщается, что во время эксперимента будут рассмотрены две модели обучения. Согласно первой, учебный курс будет полностью переведен в онлайн и не потребует присутствия преподавателей и студентов в аудиториях.

Вторая модель предусматривает частичную замену «реального» обучения на электронное.

При этом, университет будет обеспечивать студентам тьюторскую поддержку.

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