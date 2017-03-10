Минобрнауки РФ заменит лекции и семинары онлайн-обучением

университет будет обеспечивать студентам тьюторскую поддержку

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Министерство образования и науки РФ намерено провести эксперимент, в рамках которого некоторые курсы в университетах будут переведены в форму онлайн-обучения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Сообщается, что во время эксперимента будут рассмотрены две модели обучения. Согласно первой, учебный курс будет полностью переведен в онлайн и не потребует присутствия преподавателей и студентов в аудиториях.

Вторая модель предусматривает частичную замену «реального» обучения на электронное.

При этом, университет будет обеспечивать студентам тьюторскую поддержку.