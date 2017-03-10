Приморец ограбил тещу на 120 тысяч рублей, чтобы погасить долги

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась 38-летняя жительница Уссурийска, которая сообщила о хищении принадлежащих ей ювелирных украшений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Ущерб превысил 120 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что злоумышленник проник в квартиру путем подбора ключа. Общий порядок в жилище нарушен не был.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали подозреваемого, который дал признательные показания. Им оказался 23-летний зять потерпевшей, у которого имелись ключи от квартиры тещи. Мужчина пояснил, что похищенные им золотые украшения продал, а вырученные денежные средства раздал в счет погашения своих многочисленных долгов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 6 лет.