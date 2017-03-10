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При пожаре в Приморье спасены 20 человек

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: МЧС Фото: МЧС
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

На пульт связи 4 отряда противопожарной службы по охране Дальнереченского района поступило сообщение о том, что в селе Веденка на улице Малая Веденка горит магазин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. По прибытию к месту вызова начальник караула доложил, что горит помещение магазина, расположенного на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома, наблюдается сильное задымление в подъезде.

Одновременно с организацией звена газодымозащитников была установлена автолестница для спасения людей с 4 и 5 этажей, а также установлены две 3-х коленные лестницы в окна 2 и 3 этажей. При проведении аварийно-спасательных работ с этажей здания спасены двадцать человек, из них пять детей. Площадь пожара составила 50 кв.м.

В ходе пожара пострадало помещение и оборудование магазина, а также находившийся там товар. В тушении пожара принимало участие 8 работников 71 пожарной части и 3 единицы техники.

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