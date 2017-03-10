В Приморье адвокат предстанет перед судом за срыв следственных действий

Расследование окончено

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

В Приморье перед судом предстанет адвокат краевой коллегии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Адвокат обвиняется в вмешательстве в какой бы ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела. По версии следствия, вечером 22 ноября 2016 года адвокат, находясь в квартире своего родственника, обвиняемого в превышении должностных полномочий, являясь участвующим в обыске лицом – адвокатом, оказывающим юридическую помощь матери фигуранта по уголовному делу, выхватила из рук последней мобильный телефон, решение об изъятии которого уже было принято и объявлено всем участникам обыска. После чего скрылась из квартиры.

Результатом преступных действий женщины, явился срыв производства следственных действий.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.