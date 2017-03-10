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Доллар и евро пошли в рост

Курс валют на 10 марта
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.83 рубля, а евро - 61.99 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Зампред правления ФГ БКС по розничному бизнесу Станислав Новиков сообщил, что 9 марта привело в шок российский рынок. Кроме ощутимого падения нефтяных котировок, на российскую валюту оказывают давление и США, где планируют разрешить разведку и добычу нефти и газа в Мексиканском заливе. По мнению зампреда, план Дональда Трампа сделать США энергетически независимыми начал воплощаться в жизнь. Не исключено, что провал рубля начнется с 60 рубля.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в ББР Банке за 59.40 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 58.70 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Роял Кредит Банке за 63.00 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Пойдем! за 61.00 рубля за один евро.

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