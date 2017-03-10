«Амазонки» из Владивостока привезли золото с чемпионата России по самбо

По итогам соревнований обе спортсменки вошли в состав сборной команды России

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

С 3 по 7 марта в Екатеринбурге проходил чемпионат России по самбо. За возможность представлять Российскую Федерацию на чемпионатах мира и Европы боролись более 500 сильнейших спортсменов страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В составе сборной команды Приморского края на соревнованиях выступали представительницы муниципального центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка».

В весовой категории до 60 кг в напряженной борьбе одержала победу и завоевала золотую медаль приморская самбистка, мастер спорта Ольга Митина. Еще одной золото - у заслуженного мастера спорта Татьяны Зенченко, которая выступала в весовой категории до 72 кг. В командном зачете Приморский край заслуженно получил второе место по самбо среди женщин.

По итогам соревнований обе спортсменки вошли в состав сборной команды России. Они будут защищать честь страны в ноябре на чемпионате мира в Сочи.