Два первых этажа Центра современного искусства открыли на пересечении улицы Адмирала Фокина и Океанского проспекта еще в июне прошлого года. И сразу начали выставлять работы приморских художников и фотографов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Плюс один этаж в Центре современного искусства Владивостока
Зал отдадут художникам Центральной РоссииВладивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.
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