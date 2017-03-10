Плюс один этаж в Центре современного искусства Владивостока

Зал отдадут художникам Центральной России

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Два первых этажа Центра современного искусства открыли на пересечении улицы Адмирала Фокина и Океанского проспекта еще в июне прошлого года. И сразу начали выставлять работы приморских художников и фотографов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.