Решать проблемы основной команды недавно пришлось в экстренном порядке. Вопреки всем забастовкам, «Луч-Энергия» все-таки продолжил свое участие в чемпионате, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
«Луч-Энергия» вопреки всем финансовым проблемам продолжил сезон
Новости спортаВладивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.
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