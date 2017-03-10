«Луч-Энергия» вопреки всем финансовым проблемам продолжил сезон

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Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Решать проблемы основной команды недавно пришлось в экстренном порядке. Вопреки всем забастовкам, «Луч-Энергия» все-таки продолжил свое участие в чемпионате, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.