Часть Владивостока останется без света в пятницу, 10 марта

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Фото: РИА VladNews

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: Адмирала Кузнецова ул.49, Белинского ул.21, 23, Ватутина ул.20, Верхнепортовая ул.10, 2А, 4, 4Б, 6, Иннокентьевская ул.33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, Кольцевая ул.21, 23, 25, 26, 30, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, Кольцевой пер.10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ладыгина ул.4, 9, 9/1, 9А, Луговая ул.57А, 57Б, Лянчихинская ул.3, Муссонная ул.29, Нерчинская ул.26, Покровская ул.13, Посьетская ул.18, 20, 22, 24, Сафонова ул.10, 12, 3, 7, 8, 9, Светланская ул.112, 114, 177, Светлая ул.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Суворовская ул.18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, Талалихина ул.10, 12, 3, 5, 6, 8, 9, Третья ул.11, 13, Успенского ул.39, 47, 49, 51, 53, 53А, 62, 65, 72, 76, Фанзавод ул.1, 8, Чичерина ул.31, 33, 35, 48, 50, 52, 54, Шестая ул.28, Верхнепортовая ул.2, Светланская ул.177/1, Четвертая ул.12, 12Д, 20, 22Г Морская 1-я ул.1 Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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