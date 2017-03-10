Часть Владивостока останется без света в пятницу, 10 марта

Сегодня, 10 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Адмирала Кузнецова ул.49,
Белинского ул.21, 23,
Ватутина ул.20,
Верхнепортовая ул.10, 2А, 4, 4Б, 6,
Иннокентьевская ул.33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69,
Кольцевая ул.21, 23, 25, 26, 30, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45,
Кольцевой пер.10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Ладыгина ул.4, 9, 9/1, 9А,
Луговая ул.57А, 57Б,
Лянчихинская ул.3,
Муссонная ул.29,
Нерчинская ул.26,
Покровская ул.13,
Посьетская ул.18, 20, 22, 24,
Сафонова ул.10, 12, 3, 7, 8, 9,
Светланская ул.112, 114, 177,
Светлая ул.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Суворовская ул.18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67,
Талалихина ул.10, 12, 3, 5, 6, 8, 9,
Третья ул.11, 13,
Успенского ул.39, 47, 49, 51, 53, 53А, 62, 65, 72, 76,
Фанзавод ул.1, 8,
Чичерина ул.31, 33, 35, 48, 50, 52, 54,
Шестая ул.28,
Верхнепортовая ул.2,
Светланская ул.177/1,
Четвертая ул.12, 12Д, 20, 22Г
Морская 1-я ул.1
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.