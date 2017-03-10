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Общество

Во Владивостоке сегодня +4 °C

В крае местами небольшой снег
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -6...+6 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +2...+4 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +1...+3 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +2...+4 °C.

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