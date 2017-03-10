Ситуация остается напряженной

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

В настоящее время эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц (ВГП) остается крайне напряженной ввиду широкого распространения вирусов гриппа, относящихся к евроазиатской генетической линии 2.3.4.4, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Уже более 30 стран уведомили Всемирную организацию здравоохранения животных о вспышках гриппа птиц, обусловленного подтипом Н5N8. Растет антигенное разнообразие вирусов по нейраминидазе. Так, выявлен «новый» вирус Н5N6 в Греции, который широко распространился в Японии и Китае, и представляет угрозу для человека. По данным МЭБ в настоящее время в мире нотифицированы следующие подтипы высокопатогенного вируса гриппа птиц — Н5N1 (6 стран); H5N2 (1 страна); Н5N5 (5 стран); Н5N6 (4 государства); Н5N8 (более 30); Н7N9 (1 страна). Наибольшее количество вспышек среди диких и домашних птиц, вызванных вирусом Н5N8, зарегистрировано на начало марта 2017 г. в Германии (более 100), Франции (более 290), Польше (более 80), Словакии (более 60), Румынии (более 60), Чехии (более 50). Помимо регистрации ВГП в мире выявляют низкопатогенные вирусы гриппа птиц (НГП) подтипов Н5N1, Н5N2, Н5N3, Н5N9 — во Франции; Н7N3 — в Камбодже; Н5N3 — в Германии; Н7N6 — в Чили.

Следует упомянуть и о случаях заражения вирусом «птичьего» гриппа человека. Так продолжают регистрировать инциденты гриппа у человека в Китае, обусловленные подтипом Н7N9. Вирус данного подтипа проявил себя в марте 2013 г. и на сегодняшний день зарегистрировано уже более 1000 случаев инфицирования людей данным патогеном.

В России вирус высокопатогенного гриппа Н5N8 впервые был обнаружен в 2016 году у павших в период весенней миграции диких птиц на озере Убсу-Нур, Республики Тыва на границе с Монголией. Вирус этого подтипа в конце 2016 г. вызвал вспышки заболевания на крупных промышленных предприятиях в Астраханской и Ростовской областях. От гриппа пострадала домашняя птица личных подворий в Калмыкии, Чечне и Краснодарском крае, а также редкие виды птиц в Воронежском зоопарке. В конце февраля 2017 г. был выделен вирус гриппа А/Н5 от павших лебедей-шипунов в Калининградской области. Обострилась эпизоотическая ситуация в Московской области.

Вовлечение промышленных птицеводческих предприятий закрытого типа в эпизоотию высокопатогенного гриппа птиц ведет к огромным экономическим потерям, связанным с необходимостью уничтожения всего восприимчивого поголовья и с утилизацией птицеводческой продукции.

Резервуаром вируса гриппа птиц в природе являются дикие перелетные птицы, которые и представляют основной риск для домашних и сельскохозяйственных птиц. Прежде всего, это относится к вирусу гриппа подтипов Н5 и Н7.

Регистрация случаев высокопатогенного гриппа подтипов Н5N1, Н5N5, Н5N6, Н5N8 среди диких птиц в местах зимовок создает определенную угрозу риска заноса инфекции в промышленные птицеводческие предприятия РФ во время миграционных перемещений перелетных птиц. В связи этим, руководителям птицеводческих предприятий необходимо поддерживать высокий уровень биологической защиты птицефабрик, которая остается основной превентивной мерой, направленной на предотвращение заноса вируса. Важнейшим звеном в системе профилактических мероприятий является просветительская работа с населением, особенно - персоналом промышленных птицеводческих хозяйств.

Ветеринарным специалистам птицефабрик необходимо провести анализ угроз возможного заноса возбудителя в хозяйство, идентифицировать и устранить слабые звенья в режиме предприятия закрытого типа и подготовиться к действиям при малейшем подозрении. Решающее значение имеет быстрота на каждом этапе: ранее оповещение, лабораторное подтверждение, изоляция поголовья. Наибольшая вероятность возникновения новых очагов инфекции сохраняется на территориях Южного, Северокавказского и Крымского федеральных округов. Для владельцев домашней птицы личных подворных хозяйств рекомендовано обеспечить безвыгульное ее содержание с целью недопущения контакта с дикими и синантропными птицами и продуктами их жизнедеятельности, так как основной механизм передачи инфекции — фекально-оральный путь.

Грипп птиц является особо опасным карантинным заболеванием. Любые изменения от нормального поведения птиц (отказ от корма и воды, апатия, взъерошенность оперения, шаткость походки, опущенные крылья и др.), а также внезапный падеж птиц может свидетельствовать о данном заболевании, что требует незамедлительного обращения в ветеринарную службу для уточнения диагноза, оперативного купирования инфекции и недопущения ее распространения.