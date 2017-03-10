Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены 09:13, 10 марта Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
Президент России уволил главу Следственного комитета по Приморью 09:02, 10 марта Президент России уволил главу Следственного комитета по Приморью
Гороскоп на 10 марта 08:59, 10 марта Гороскоп на 10 марта
Новостная лента
Март, 10 пятница
09:41
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
09:41
Общественники рассказали об условиях содержания в СИЗО жены Ильи Спокойнова Эксклюзив
09:41
Дневник девушки: полгода в проекте Эксклюзив
09:35
«Амазонки» из Владивостока привезли золото с чемпионата России по самбо Фото
09:24
Птичий грипп пошел "гулять" по планете, - Россельхознадзор
09:13
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:02
Президент России уволил главу Следственного комитета по Приморью
08:59
Гороскоп на 10 марта
08:48
Жители Приморья рискуют привезти из КНР ящур в колбасе Эксклюзив
08:27
У фермеров Приморья снова выявлена вопиющая антисанитария в хозяйстве
08:19
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 10 марта Адреса
08:10
Во Владивостоке сегодня +4 °C
07:20
16-й открытый фестиваль «Живи, театр – восьмое чудо света!» пройдёт во Владивостоке
06:04
Владивостокская школа «Звёзды КВН» продолжает свою работу
05:30
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на десять километров
04:20
Делегация Республики Индонезия изучает возможности расширения сотрудничества с Владивостоком
02:01
На действия коллекторов можно пожаловаться судебным приставам
01:28
Главу российского банка обвинили в афере на 1,35 млрд рублей
00:29
Фрукты и овощи опасны для беременных, - ученые
Март, 09 четверг
23:24
Защита обжалует решение суда об отстранении от должности Игоря Пушкарева Эксклюзив
23:05
За нежелание отдавать долг приставы Приморья арестовали продукты питания
22:24
Во Владивостоке продолжаются работы по обрезке деревьев
21:39
Во Владивостоке произошел пожар
20:14
В Приморье обнаружено тело утонувшего водолаза
19:31
Две тысячи нетрезвых водителей пойманы в Приморье
19:06
Секс положительно влияет на работу, - ученые
18:32
На складе во Владивостоке продавали сильно просроченную икру
18:09
Пьяный приморец не справился с управлением легкового авто и протаранил бетонный блок
17:55
Инвестор СП Владивосток обещает построить микрорайон с эконом-жильем
17:45
«IT-лаборатория» для старшеклассников открывается во Владивостоке
17:40
Россельхознадзор: У Приморья особая ситуация по птичьему гриппу Эксклюзив
17:34
Серьезное ДТП произошло в Приморье Видео
17:28
Партизанским дольщикам расскажут, как получить компенсацию на покупку нового жилья
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4095 (34) от 10 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Птичий грипп пошел "гулять" по планете, - Россельхознадзор

Ситуация остается напряженной
Фото: منصة الرؤية Фото: منصة الرؤية
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

В настоящее время эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц (ВГП) остается крайне напряженной ввиду широкого распространения вирусов гриппа, относящихся к евроазиатской генетической линии 2.3.4.4, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Уже более 30 стран уведомили Всемирную организацию здравоохранения животных о вспышках гриппа птиц, обусловленного подтипом Н5N8. Растет антигенное разнообразие вирусов по нейраминидазе. Так, выявлен «новый» вирус Н5N6 в Греции, который широко распространился в Японии и Китае, и представляет угрозу для человека. По данным МЭБ в настоящее время в мире нотифицированы следующие подтипы высокопатогенного вируса гриппа птиц — Н5N1 (6 стран); H5N2 (1 страна); Н5N5 (5 стран); Н5N6 (4 государства); Н5N8 (более 30); Н7N9 (1 страна). Наибольшее количество вспышек среди диких и домашних птиц, вызванных вирусом Н5N8, зарегистрировано на начало марта 2017 г. в Германии (более 100), Франции (более 290), Польше (более 80), Словакии (более 60), Румынии (более 60), Чехии (более 50). Помимо регистрации ВГП в мире выявляют низкопатогенные вирусы гриппа птиц (НГП) подтипов Н5N1, Н5N2, Н5N3, Н5N9 — во Франции; Н7N3 — в Камбодже; Н5N3 — в Германии; Н7N6 — в Чили.

Следует упомянуть и о случаях заражения вирусом «птичьего» гриппа человека. Так продолжают регистрировать инциденты гриппа у человека в Китае, обусловленные подтипом Н7N9. Вирус данного подтипа проявил себя в марте 2013 г. и на сегодняшний день зарегистрировано уже более 1000 случаев инфицирования людей данным патогеном.

В России вирус высокопатогенного гриппа Н5N8 впервые был обнаружен в 2016 году у павших в период весенней миграции диких птиц на озере Убсу-Нур, Республики Тыва на границе с Монголией. Вирус этого подтипа в конце 2016 г. вызвал вспышки заболевания на крупных промышленных предприятиях в Астраханской и Ростовской областях. От гриппа пострадала домашняя птица личных подворий в Калмыкии, Чечне и Краснодарском крае, а также редкие виды птиц в Воронежском зоопарке. В конце февраля 2017 г. был выделен вирус гриппа А/Н5 от павших лебедей-шипунов в Калининградской области. Обострилась эпизоотическая ситуация в Московской области.

Вовлечение промышленных птицеводческих предприятий закрытого типа в эпизоотию высокопатогенного гриппа птиц ведет к огромным экономическим потерям, связанным с необходимостью уничтожения всего восприимчивого поголовья и с утилизацией птицеводческой продукции.

Резервуаром вируса гриппа птиц в природе являются дикие перелетные птицы, которые и представляют основной риск для домашних и сельскохозяйственных птиц. Прежде всего, это относится к вирусу гриппа подтипов Н5 и Н7.

Регистрация случаев высокопатогенного гриппа подтипов Н5N1, Н5N5, Н5N6, Н5N8 среди диких птиц в местах зимовок создает определенную угрозу риска заноса инфекции в промышленные птицеводческие предприятия РФ во время миграционных перемещений перелетных птиц. В связи этим, руководителям птицеводческих предприятий необходимо поддерживать высокий уровень биологической защиты птицефабрик, которая остается основной превентивной мерой, направленной на предотвращение заноса вируса. Важнейшим звеном в системе профилактических мероприятий является просветительская работа с населением, особенно - персоналом промышленных птицеводческих хозяйств.

Ветеринарным специалистам птицефабрик необходимо провести анализ угроз возможного заноса возбудителя в хозяйство, идентифицировать и устранить слабые звенья в режиме предприятия закрытого типа и подготовиться к действиям при малейшем подозрении. Решающее значение имеет быстрота на каждом этапе: ранее оповещение, лабораторное подтверждение, изоляция поголовья. Наибольшая вероятность возникновения новых очагов инфекции сохраняется на территориях Южного, Северокавказского и Крымского федеральных округов. Для владельцев домашней птицы личных подворных хозяйств рекомендовано обеспечить безвыгульное ее содержание с целью недопущения контакта с дикими и синантропными птицами и продуктами их жизнедеятельности, так как основной механизм передачи инфекции — фекально-оральный путь.

Грипп птиц является особо опасным карантинным заболеванием. Любые изменения от нормального поведения птиц (отказ от корма и воды, апатия, взъерошенность оперения, шаткость походки, опущенные крылья и др.), а также внезапный падеж птиц может свидетельствовать о данном заболевании, что требует незамедлительного обращения в ветеринарную службу для уточнения диагноза, оперативного купирования инфекции и недопущения ее распространения.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Фрукты и овощи опасны для беременных, - ученые
00:29, 10 марта 2017 Фрукты и овощи опасны для беременных, - ученые

Химикаты негативно влияют на плод

Секс положительно влияет на работу, - ученые
19:06, 09 марта 2017 Секс положительно влияет на работу, - ученые

О пользе интимной жизни специалисты говорят постоянно

Кожура от овощей полезна для здоровья, - ученые
17:10, 09 марта 2017 Кожура от овощей полезна для здоровья, - ученые

Специалисты провели исследование

Соленая еда может стать причиной смерти, - ученые
12:44, 09 марта 2017 Соленая еда может стать причиной смерти, - ученые

Из-за неправильного питания чаще умирают мужчины

Большинство россиян склонно к народной медицине, - ученые
01:26, 09 марта 2017 Большинство россиян склонно к народной медицине, - ученые

​Эксперты Левада-Центра провели опрос

Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол!
16:49, 08 марта 2017 Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол!

24-летний житель Владивостока Евгений делится собственным опытом

Курение матери сильно скажется на здоровье будущего ребенка
17:35, 07 марта 2017 Курение матери сильно скажется на здоровье будущего ребенка

Сигареты наносят существенный вред плоду на уровне ДНК