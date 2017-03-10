У фермеров Приморья снова выявлена вопиющая антисанитария в хозяйстве

Результаты нового рейда

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Выездные проверки, с которыми инспекторы Россельхознадзора проехали по личным подсобным хозяйствам приморских селян показали: «домашнее» мясо может быть не безопасным, поскольку животноводы живут сами и выращивают и домашнюю птицу, и скот в антисанитарных условиях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Приморские фермеры и владельцы любого домашнего скота хорошо знакомы с правилами и условиями выращивания животных в своем хозяйстве. Так, каждое животное должно наблюдаться у ветеринара, своевременно проходить вакцинацию, а его место обитания должно быть устроено в соответствии с санитарно-ветеринарными правилами. Продукция, произведенная частниками (будь то молоко, яйца, мясо и подобные домашние вкусности) также должна проходить контроль качества и безопасности ветслужбы. Россельхознадзор, выезжая с плановыми и внеплановыми проверками, отслеживает исполнительность животноводов, которая, в конечном счете, напрямую влияет на жизнь и здоровье как самих фермеров, так и покупателей любой продукции животного происхождения.

Последние проверки в Приморье показали: часто фермеры пренебрегают правилами содержания животных. Причем, на идентичных нарушениях попадаются как производители мясной и молочной продукции для продажи, так и содержащие домашний скот для себя. Как правило, в хозяйствах отсутствуют дезинфекционные барьеры, отходы жизнедеятельности животных складируются в лучшем случае, на улице, но вплотную к загонам, а сами загоны чистятся не своевременно. Территория выпаса скота фермерами не огораживается, а дворы захламлены мусором и металлоломом. Кроме того, корма для животных нередко складируются прямо на земле.

Некоторые владельцы с пониманием относятся к полученным предписаниям об устранении нарушений, выполняя их в установленный срок - а некоторые, как например глава фермерского хозяйства села Утесное Уссурийского района, игнорируют, ссылаясь на отсутствие финансовых возможностей.

Но вне зависимости от личных убеждений исполнять закон фермерам все же приходится. Добровольно либо по суду.

Всех покупателей фермерской продукции Россельхознадзор вновь предупреждает: не стесняйтесь спрашивать ветеринарные сопроводительные документы у продавцов. Их отсутствие – это прямая угроза безопасности вашего здоровья.