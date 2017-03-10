16-й открытый фестиваль «Живи, театр – восьмое чудо света!» пройдёт во Владивостоке

Юные артисты продемонстрируют свои мастерство и талант

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

17 марта в приморской столице стартует 16-й открытый театральный фестиваль-конкурс «Живи, театр – восьмое чудо света!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Во Дворце детского творчества Владивостока (Океанский проспект, 43) юные артисты – участники театральных студий и коллективов Приморья продемонстрируют свои мастерство и талант. В этом году впервые фестиваль будет состоять из двух этапов.

Первый этап проходит в трех номинациях:

«Мой сценический костюм» (на конкурс принимаются карнавальные и сценические костюмы, головные уборы, маски);

конкурс эссе «Любите ли вы театр?»;

конкурс театральных афиш.

В этом этапе могут принять участие все желающие. В основной конкурсной программе фестиваля участвуют юные артисты и театральные коллективы, возраст участников которых не превышает 17 лет.

Заявки на участие в основной программе и работы для первого этапа фестиваля «Живи, театр – восьмое чудо света!» принимаются до 10 марта в оргкомитете фестиваля: Дворец детского творчества, Океанский проспект, 43, каб. 40, методический отдел, тел.: 245-68-59 (доп. 123). Заявки также можно направить на e-mail: dolmatova88@mail.ru (тема письма - «Театральный фестиваль»).

17 марта состоится торжественная церемония открытия 16-го театрального фестиваля-конкурса «Живи, театр – восьмое чудо света!». В этот же день пройдут просмотры конкурсных работ по номинациям:

«Художественный театр»;

«Музыкальный театр»;

«Кукольный театр»;

«Литературно-художественная композиция».

18 марта просмотры будут завершены, жюри примет решение и состоится церемония награждения победителей и лауреатов.

Организаторы фестиваля «Живи, театр – восьмое чудо света!» – управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока и Владивостокский городской Дворец детского творчества – приглашают на мероприятие всех желающих. Подробная информация по тел.: 245-68-59 (доп. 123), 269-56-08 - Елена Николаевна Долматова.