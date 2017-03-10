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Главу российского банка обвинили в афере на 1,35 млрд рублей

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Руководитель одного из российских банков обвиняется в афере на сумму более 1,35 миллиарда рублей. Об этом сообщил главк МВД России. При этом название банка не уточняется, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Как стало известно, глава банка, являясь единоличным исполнительным органом кредитной организации, совместно с группой неустановленных лиц совершил сделки по приобретению подложных векселей.

«Злоумышленник совместно с группой неустановленных лиц совершил сделки от имени банка по приобретению подложных векселей на общую сумму свыше 1,35 млрд рублей», — сообщили в МВд.

В связи с этими фактами было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Однако до сих пор не сообщили, где сейчас находится руководитель банка.

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