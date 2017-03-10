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Общество

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на десять километров

Населению ничего не угрожает
Фото: Вулканы.ру Фото: Вулканы.ру
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Вулкан Безымянный, расположенный на Камчатском полуострове, выбросил столб пепла высотой в 10 километров над уровнем моря, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Вулкану присвоили повышенный «оранжевый» код авиационной опасности согласно камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Он может представлять опасность как для местной авиации, так и для международных авиалиний.

Представители регионального управления МЧС заявляют, что населению Камчатки этот выброс пепла не угрожает, поскольку облако пепла направляется в строну от жилых районов.

Ученые напомнили, что этот вулкан не извергался с 2012 года. Как показали последние исследования, пепел продолжает поступать. Поэтому ученые ожидают еще несколько выбросов пепла. По словам специалистов, высота столба при выбросах будет составлять 10-15 километров.

Напомни, вулкан Безымянный расположен примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского на восточном побережье Камчатки, его высота составляет 2,9 тыс метров. Нынешнее извержение началось в ноябре 2016 года.

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