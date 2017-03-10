Защита обжалует решение суда об отстранении от должности Игоря Пушкарева 23:24, 09 марта Защита обжалует решение суда об отстранении от должности Игоря Пушкарева (Эксклюзив)
В Приморье обнаружено тело утонувшего водолаза 20:14, 09 марта В Приморье обнаружено тело утонувшего водолаза
Серьезное ДТП произошло в Приморье 17:34, 09 марта Серьезное ДТП произошло в Приморье (Видео)
Новостная лента
Март, 10 пятница
06:17
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
06:17
Общественники рассказали об условиях содержания в СИЗО жены Ильи Спокойнова Эксклюзив
06:17
Дневник девушки: полгода в проекте Эксклюзив
06:04
Владивостокская школа «Звёзды КВН» продолжает свою работу
05:30
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на десять километров
04:20
Делегация Республики Индонезия изучает возможности расширения сотрудничества с Владивостоком
02:01
На действия коллекторов можно пожаловаться судебным приставам
01:28
Главу российского банка обвинили в афере на 1,35 млрд рублей
00:29
Фрукты и овощи опасны для беременных, - ученые
Март, 09 четверг
23:24
Защита обжалует решение суда об отстранении от должности Игоря Пушкарева Эксклюзив
23:05
За нежелание отдавать долг приставы Приморья арестовали продукты питания
22:24
Во Владивостоке продолжаются работы по обрезке деревьев
21:39
Во Владивостоке произошел пожар
20:14
В Приморье обнаружено тело утонувшего водолаза
19:31
Две тысячи нетрезвых водителей пойманы в Приморье
19:06
Секс положительно влияет на работу, - ученые
18:32
На складе во Владивостоке продавали сильно просроченную икру
18:09
Пьяный приморец не справился с управлением легкового авто и протаранил бетонный блок
17:55
Инвестор СП Владивосток обещает построить микрорайон с эконом-жильем
17:45
«IT-лаборатория» для старшеклассников открывается во Владивостоке
17:40
Россельхознадзор: У Приморья особая ситуация по птичьему гриппу Эксклюзив
17:34
Серьезное ДТП произошло в Приморье Видео
17:28
Партизанским дольщикам расскажут, как получить компенсацию на покупку нового жилья
17:28
Домушник ограбил пенсионерку в Приморье
17:17
Дальневосточная таможня не заметила усиления борьбы с птичьим гриппом Эксклюзив
17:10
Кожура от овощей полезна для здоровья, - ученые
16:57
В Приморье задержана крупная контрабанда китайской черной икры
16:40
Увлекательные эко-уроки проходят в школах Владивостока
16:29
Ребенок 6 лет выпал из окна дома во Владивостоке
16:18
Пятница порадует владивостокцев теплой погодой
16:07
Во Владивостоке пройдет очередной этап сдачи норм комплекса ГТО
15:55
Приморец, сообщивший о заминировании здания администрации Приморья, задержан Видео
15:43
Медведи и барсук проснулись в приморском Сафари-парке Видео
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4095 (34) от 10 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Владивостокская школа «Звёзды КВН» продолжает свою работу

Очередная лекция в рамках проекта прошла 7 марта 
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжает свою работу школа «Звёзды КВН», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Очередная лекция в рамках проекта прошла 7 марта в муниципальном Дворце детского творчества.

На занятии школьникам предстояло продемонстрировать, как они справились с домашним заданием, подготовив десять шуток на любую тему. Оценить юмор юных представителей Клуба веселых и находчивых помог директор Приморской лиги международного союза КВН Иван Апонюк.

Будучи опытным организатором различных мероприятий, Иван Апонюк был специально приглашен для того, чтобы объяснить подросткам, из каких частей состоит шутка, почему некоторые шутки устаревают и какие темы сегодня особенно актуальны.

«Мы открыли школу КВН меньше месяца назад, но за это время дети успели посетить игру студенческой лиги КВН в ДВФУ, побывать на трех лекциях и выполнить домашнее задание по написанию определенного количества шуток. Лекторами нашей школы становятся действующие и бывшие кавээнщики Приморского края, а также те люди, которые имеют за плечами опыт участия в телепроектах», - рассказал специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров.

Как отмечают организаторы, в школе веселых и находчивых занимаются ребята в возрасте от 12 до 17 лет. Школа «Звёзды КВН» работает на базе Дворца детского творчества. Занятия для всех бесплатные. В школе КВН опытные наставники обучают подростков основам и правилам игры, формированию навыков сценического мастерства и созданию сценария выступления.

Напомним, открытие владивостокской школы «Звезды КВН» состоялось 15 февраля. Это стало возможным благодаря совместным усилиям управления по делам молодежи администрации Владивостока, Приморской краевой организации «Российский союз молодежи», «Приморского клуба веселых и находчивых» и Дворца детского творчества города Владивостока.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на десять километров
05:30, 10 марта 2017 Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на десять километров

Населению ничего не угрожает

Делегация Республики Индонезия изучает возможности расширения сотрудничества с Владивостоком
04:20, 10 марта 2017 Делегация Республики Индонезия изучает возможности расширения сотрудничества с Владивостоком

Наши страны связывают крепкие дружеские связи

На действия коллекторов можно пожаловаться судебным приставам
02:01, 10 марта 2017 На действия коллекторов можно пожаловаться судебным приставам

Основная цель принятия этого Закона - упорядочить деятельность юридических лиц

Во Владивостоке продолжаются работы по обрезке деревьев
22:24, 09 марта 2017 Во Владивостоке продолжаются работы по обрезке деревьев

Формовочная обрезка проводится для обеспечения равномерного расположения ветвей

«IT-лаборатория» для старшеклассников открывается во Владивостоке
17:45, 09 марта 2017 «IT-лаборатория» для старшеклассников открывается во Владивостоке

Вход свободный

Партизанским дольщикам расскажут, как получить компенсацию на покупку нового жилья
17:28, 09 марта 2017 Партизанским дольщикам расскажут, как получить компенсацию на покупку нового жилья

Выездной прием документов состоится в Партизанске 11 марта

Увлекательные эко-уроки проходят в школах Владивостока
16:40, 09 марта 2017 Увлекательные эко-уроки проходят в школах Владивостока

школьники выступают не только слушателями, но и активно участвуют в процессе обучения