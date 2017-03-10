Владивостокская школа «Звёзды КВН» продолжает свою работу

Очередная лекция в рамках проекта прошла 7 марта

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжает свою работу школа «Звёзды КВН», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Очередная лекция в рамках проекта прошла 7 марта в муниципальном Дворце детского творчества.

На занятии школьникам предстояло продемонстрировать, как они справились с домашним заданием, подготовив десять шуток на любую тему. Оценить юмор юных представителей Клуба веселых и находчивых помог директор Приморской лиги международного союза КВН Иван Апонюк.

Будучи опытным организатором различных мероприятий, Иван Апонюк был специально приглашен для того, чтобы объяснить подросткам, из каких частей состоит шутка, почему некоторые шутки устаревают и какие темы сегодня особенно актуальны.

«Мы открыли школу КВН меньше месяца назад, но за это время дети успели посетить игру студенческой лиги КВН в ДВФУ, побывать на трех лекциях и выполнить домашнее задание по написанию определенного количества шуток. Лекторами нашей школы становятся действующие и бывшие кавээнщики Приморского края, а также те люди, которые имеют за плечами опыт участия в телепроектах», - рассказал специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров.

Как отмечают организаторы, в школе веселых и находчивых занимаются ребята в возрасте от 12 до 17 лет. Школа «Звёзды КВН» работает на базе Дворца детского творчества. Занятия для всех бесплатные. В школе КВН опытные наставники обучают подростков основам и правилам игры, формированию навыков сценического мастерства и созданию сценария выступления.

Напомним, открытие владивостокской школы «Звезды КВН» состоялось 15 февраля. Это стало возможным благодаря совместным усилиям управления по делам молодежи администрации Владивостока, Приморской краевой организации «Российский союз молодежи», «Приморского клуба веселых и находчивых» и Дворца детского творчества города Владивостока.