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Общество

Делегация Республики Индонезия изучает возможности расширения сотрудничества с Владивостоком

Наши страны связывают крепкие дружеские связи
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

9 марта, первый заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Химич провела протокольную встречу с делегацией Республики Индонезия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.  Возглавляет делегацию полномочный министр, заместитель главы представительства Республики Индонезия в РФ Ласро Симболон.

Участниками встречи также стали заместитель главы администрации Владивостока Александр Юров, начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир, начальник отдела международного протокола Виталий Ерёменко, торговый атташе торгового представительства Республики Индонезия в Москве Хади Хэрёно, третий секретарь экономического отдела представительства Республики Индонезия в Москве Ари Дананг и почетный консул Республики Индонезия во Владивостоке Мария Максудинова.

Екатерина Химич приветствовала гостей, пожелав им приятных впечатлений от знакомства с Владивостоком и успешного выполнения программы пребывания. Она отметила, что у приморской столицы с Республикой Индонезия сложились плодотворные отношения в области культуры, торговли и туризма.

Ласро Симболон со своей стороны согласился, что наши страны связывают крепкие дружеские связи.

«Одной из главных задач нашего визита является изучение дополнительных инвестиционных возможностей Владивостока, этому были посвящены и прошедшие на днях переговоры представителей делегации с руководством Торгово-промышленной палаты Приморского края, – отметил Ласро Симболон. – Уверен, у вашего города большое будущее и огромный потенциал развития взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной».

По мнению министра, активизации контактов бизнес-сообщества России и Индонезии может способствовать договор о побратимских отношениях между Владивостоком и Сурабаей – вторым по величине городом Индонезии. Он также рассказал, что в стадии реализации находится организация прямого авиарейса между Владивостоком и популярным среди российских туристов островом Бали.

«С вводом в действие на территории приморской столицы режима свободного порта у нас открываются большие перспективы для дальнейшего делового сотрудничества, – отметила Екатерина Химич. – Новый статус Владивостока предоставляет весомые преференции для бизнеса и совместных проектов. Хорошие деловые контакты у администрации города Владивостока налажены и с почетным консулом Индонезии. Все это является отличным фундаментом для дальнейшего развития двусторонних отношений».

Отметим, во Владивостоке уже сегодня действует Дальневосточный центр российско-индонезийского сотрудничества, а в ДВФУ уже на протяжении нескольких лет активно работает культурно-образовательный центр Республики Индонезия.

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