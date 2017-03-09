Защита обжалует решение суда об отстранении от должности Игоря Пушкарева 23:24, 09 марта Защита обжалует решение суда об отстранении от должности Игоря Пушкарева (Эксклюзив)
В Приморье обнаружено тело утонувшего водолаза 20:14, 09 марта В Приморье обнаружено тело утонувшего водолаза
Серьезное ДТП произошло в Приморье 17:34, 09 марта Серьезное ДТП произошло в Приморье (Видео)
Новостная лента
Март, 09 четверг
00:13
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
00:13
Общественники рассказали об условиях содержания в СИЗО жены Ильи Спокойнова Эксклюзив
00:13
Дневник девушки: полгода в проекте Эксклюзив
23:24
Защита обжалует решение суда об отстранении от должности Игоря Пушкарева Эксклюзив
23:05
За нежелание отдавать долг приставы Приморья арестовали продукты питания
22:24
Во Владивостоке продолжаются работы по обрезке деревьев
21:39
Во Владивостоке произошел пожар
20:14
В Приморье обнаружено тело утонувшего водолаза
19:31
Две тысячи нетрезвых водителей пойманы в Приморье
19:06
Секс положительно влияет на работу, - ученые
18:32
На складе во Владивостоке продавали сильно просроченную икру
18:09
Пьяный приморец не справился с управлением легкового авто и протаранил бетонный блок
17:55
Инвестор СП Владивосток обещает построить микрорайон с эконом-жильем
17:45
«IT-лаборатория» для старшеклассников открывается во Владивостоке
17:40
Россельхознадзор: У Приморья особая ситуация по птичьему гриппу Эксклюзив
17:34
Серьезное ДТП произошло в Приморье Видео
17:28
Партизанским дольщикам расскажут, как получить компенсацию на покупку нового жилья
17:28
Домушник ограбил пенсионерку в Приморье
17:17
Дальневосточная таможня не заметила усиления борьбы с птичьим гриппом Эксклюзив
17:10
Кожура от овощей полезна для здоровья, - ученые
16:57
В Приморье задержана крупная контрабанда китайской черной икры
16:40
Увлекательные эко-уроки проходят в школах Владивостока
16:29
Ребенок 6 лет выпал из окна дома во Владивостоке
16:18
Пятница порадует владивостокцев теплой погодой
16:07
Во Владивостоке пройдет очередной этап сдачи норм комплекса ГТО
15:55
Приморец, сообщивший о заминировании здания администрации Приморья, задержан Видео
15:43
Медведи и барсук проснулись в приморском Сафари-парке Видео
15:37
Приморец вырубил деревьев породы «дуб» на 7 млн рублей
15:36
Члены ОНК вновь навестили приближенного губернатора в СИЗО Владивостока Эксклюзив
15:34
Муниципальный центр современного искусства «Артэтаж»: новые выставочные залы распахнут двери уже 6 апреля
15:23
В Приморье разыскивают без вести пропавшую уроженку Алтайского края
15:12
Гражданин Кореи осужден в Приморье за избиение российского пограничника
15:08
Приморский астроном открыл новую звезду Эксклюзив
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4095 (34) от 10 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Дело Пушкарёва

Защита обжалует решение суда об отстранении от должности Игоря Пушкарева

По мнению следствия, мэр приморской столицы может влиять на сотрудников администрации
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Басманный районный суд Москвы сегодня, 9 марта, временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока. Об этом сообщил РИА VladNews адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий.

"Суд по ходатайству следствия отстранил Игоря Пушкарева от должности главы города,  - сказал адвокат. - Для нас эта инициатива была неожиданной, однако защита к этому решению относится философски. Никаких проблем это не создает. Для нас ничего не меняется, так как Игорь Сергеевич вот уже 9 месяцев находится под арестом и не выполняет обязанностей главы города". 

Как отметил Александр Высоцкий, ходатайство связано с предположением следствия о том, что Игорь Пушкарев может влиять на сотрудников администрации города. "Как именно мэр может делать это, находясь в СИЗО "Матросская тишина", непонятно. Никаких доказательств у следствия на этот счет нет. Тем не менее суд не прислушался к доводам защиты и принял такое решение", - добавил адвокат. 

Александр Высоцкий также заявил, что это решение будет обжаловано в течение 10 дней. 

Также защита  поджала жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда на решение Басманного суда от 21 февраля о продлении ареста Игоря Пушкарева. 

Как сообщало РИА VladNews, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было. Сам Игорь Пушкарев на суде еще раз заявил, что уверен в своей невиновности.

Как ранее сообщалось, утром 9 марта Игорь Пушкарев на своих страницах в социальных сетях предупредил, что в ближайшее время следствие планирует добиться его отстранения от должности. 

- Следствие намерено добиться моего временного отстранения от должности главы Владивостока под предлогом того, что я могу каким-то невероятным образом оказать давление на свидетелей. Какое и как - это, как всегда, никто объяснять не будет. Я невиновен, как невиновны мой брат Андрей Пушкарев и мой коллега Андрей Лушников. Мы докажем это, - сообщил Игорь Пушкарев.

Напомним, глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Следствие пытается отстранить Игоря Пушкарева от должности
12:15, 09 марта 2017 Следствие пытается отстранить Игоря Пушкарева от должности

Глава Владивостока планирует и дальше доказывать свою невиновность

Игорь Пушкарев: Лушникова пытаются сломать новыми обвинениями
11:49, 09 марта 2017 Игорь Пушкарев: Лушникова пытаются сломать новыми обвинениями

Глава Владивостока прокомментировал возбуждение нового уголовного дела в отношении директора МУП «Дороги Владивостока»

Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта
16:16, 07 марта 2017 Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта

Заседание пройдет в Хабаровске

Игорь Пушкарев поздравил жительниц Владивостока с 8 марта
12:23, 07 марта 2017 Игорь Пушкарев поздравил жительниц Владивостока с 8 марта

Поздравление появилась в социальной сети

В сети появился сайт в поддержку главы Владивостока Игоря Пушкарева
12:16, 03 марта 2017 В сети появился сайт в поддержку главы Владивостока Игоря Пушкарева

Создатели ресурса планируют раскрыть полную картину расследования дела

Игорь Пушкарев рассказал о СИЗО в соцсети ВКонтакте
09:16, 03 марта 2017 Игорь Пушкарев рассказал о СИЗО в соцсети ВКонтакте

С момента ареста главы Владивостока было сделано две публикации

Следователь СКР рассказал, как прошел мимо
14:50, 02 марта 2017 Следователь СКР рассказал, как прошел мимо "нападения" на журналиста во Владивостоке

В деле охранников Пушкарева суду осталось выслушать только показания обвиняемых