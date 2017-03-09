Защита обжалует решение суда об отстранении от должности Игоря Пушкарева

По мнению следствия, мэр приморской столицы может влиять на сотрудников администрации

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Басманный районный суд Москвы сегодня, 9 марта, временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока. Об этом сообщил РИА VladNews адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий.

"Суд по ходатайству следствия отстранил Игоря Пушкарева от должности главы города, - сказал адвокат. - Для нас эта инициатива была неожиданной, однако защита к этому решению относится философски. Никаких проблем это не создает. Для нас ничего не меняется, так как Игорь Сергеевич вот уже 9 месяцев находится под арестом и не выполняет обязанностей главы города".

Как отметил Александр Высоцкий, ходатайство связано с предположением следствия о том, что Игорь Пушкарев может влиять на сотрудников администрации города. "Как именно мэр может делать это, находясь в СИЗО "Матросская тишина", непонятно. Никаких доказательств у следствия на этот счет нет. Тем не менее суд не прислушался к доводам защиты и принял такое решение", - добавил адвокат.

Александр Высоцкий также заявил, что это решение будет обжаловано в течение 10 дней.

Также защита поджала жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда на решение Басманного суда от 21 февраля о продлении ареста Игоря Пушкарева.

Как сообщало РИА VladNews, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было. Сам Игорь Пушкарев на суде еще раз заявил, что уверен в своей невиновности.

Как ранее сообщалось, утром 9 марта Игорь Пушкарев на своих страницах в социальных сетях предупредил, что в ближайшее время следствие планирует добиться его отстранения от должности.

- Следствие намерено добиться моего временного отстранения от должности главы Владивостока под предлогом того, что я могу каким-то невероятным образом оказать давление на свидетелей. Какое и как - это, как всегда, никто объяснять не будет. Я невиновен, как невиновны мой брат Андрей Пушкарев и мой коллега Андрей Лушников. Мы докажем это, - сообщил Игорь Пушкарев.

Напомним, глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.