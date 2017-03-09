Домушник ограбил пенсионерку в Приморье

Преступление раскрыла служебная собака

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась 71-летняя жительница Большого Камня, которая сообщила о хищении у нее имущества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и кинолог с собакой опросили потерпевшую и осмотрели место происшествия. Было установлено, что злоумышленник, разбив оконное стекло, проник в квартиру, похитил бытовую технику и скрылся.

Собака по кличке Рудольф взяла след и привела к месту, где хранилась часть похищенного имущества. В ходе розыска полицейские задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя, который дал признательные показания. Похищенное имущество было изъято в ходе обыска.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 6 лет.