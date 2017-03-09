Пьяный приморец не справился с управлением легкового авто и протаранил бетонный блок 18:09, 09 марта Пьяный приморец не справился с управлением легкового авто и протаранил бетонный блок
Россельхознадзор: У Приморья особая ситуация по птичьему гриппу 17:40, 09 марта Россельхознадзор: У Приморья особая ситуация по птичьему гриппу (Эксклюзив)
Серьезное ДТП произошло в Приморье 17:34, 09 марта Серьезное ДТП произошло в Приморье (Видео)
Новостная лента
Март, 09 четверг
18:09
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
18:09
Общественники рассказали об условиях содержания в СИЗО жены Ильи Спокойнова Эксклюзив
18:09
Дневник девушки: полгода в проекте Эксклюзив
18:09
Пьяный приморец не справился с управлением легкового авто и протаранил бетонный блок
17:55
Инвестор СП Владивосток обещает построить микрорайон с эконом-жильем
17:45
«IT-лаборатория» для старшеклассников открывается во Владивостоке
17:40
Россельхознадзор: У Приморья особая ситуация по птичьему гриппу Эксклюзив
17:34
Серьезное ДТП произошло в Приморье Видео
17:28
Партизанским дольщикам расскажут, как получить компенсацию на покупку нового жилья
17:28
Домушник ограбил пенсионерку в Приморье
17:17
Дальневосточная таможня не заметила усиления борьбы с птичьим гриппом Эксклюзив
17:10
Кожура от овощей полезна для здоровья, - ученые
16:57
В Приморье задержана крупная контрабанда китайской черной икры
16:40
Увлекательные эко-уроки проходят в школах Владивостока
16:29
Ребенок 6 лет выпал из окна дома во Владивостоке
16:18
Пятница порадует владивостокцев теплой погодой
16:07
Во Владивостоке пройдет очередной этап сдачи норм комплекса ГТО
15:55
Приморец, сообщивший о заминировании здания администрации Приморья, задержан Видео
15:43
Медведи и барсук проснулись в приморском Сафари-парке Видео
15:37
Приморец вырубил деревьев породы «дуб» на 7 млн рублей
15:36
Члены ОНК вновь навестили приближенного губернатора в СИЗО Владивостока Эксклюзив
15:34
Муниципальный центр современного искусства «Артэтаж»: новые выставочные залы распахнут двери уже 6 апреля
15:23
В Приморье разыскивают без вести пропавшую уроженку Алтайского края
15:12
Гражданин Кореи осужден в Приморье за избиение российского пограничника
15:08
Приморский астроном открыл новую звезду Эксклюзив
15:00
Приморец, сбивший человека насмерть, скрылся с места происшествия Фото
14:48
Житель Приморья, пытавшийся взорвать супермаркет, предстанет перед судом
14:40
«Весенний патруль» в центре Владивостока Фото
14:37
Стали известны подробности серьезного ДТП в пригороде Владивостока Фото и Видео
14:26
При пожаре в Приморье спасены двое мужчин
14:15
В МФЦ Владивостока в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей пройдут бесплатные консультации
14:03
Серьезное ДТП произошло в Приморье
13:51
ГИБДД: Пешеход, попавший под колеса автомобиля во Владивостоке, лечится амбулаторно Эксклюзив
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4094 (33) от 08 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
С праздником, дорогие женщины
Пятилетка губернатора
Барышни с зубками
Друзья и их двойники поселились в «Артэтаже»
Не отдавайте счетчики в посторонние руки
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Домушник ограбил пенсионерку в Приморье

Преступление раскрыла служебная собака
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась 71-летняя жительница Большого Камня, которая сообщила о хищении у нее имущества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и кинолог с собакой опросили потерпевшую и осмотрели место происшествия. Было установлено, что злоумышленник, разбив оконное стекло, проник в квартиру, похитил бытовую технику и скрылся.

Собака по кличке Рудольф взяла след и привела к месту, где хранилась часть похищенного имущества. В ходе розыска полицейские задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя, который дал признательные показания. Похищенное имущество было изъято в ходе обыска.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 6 лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье задержана крупная контрабанда китайской черной икры
16:57, 09 марта 2017 В Приморье задержана крупная контрабанда китайской черной икры

На "горячем" поймана группа россиян

Ребенок 6 лет выпал из окна дома во Владивостоке
16:29, 09 марта 2017 Ребенок 6 лет выпал из окна дома во Владивостоке

Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает

Приморец, сообщивший о заминировании здания администрации Приморья, задержан
15:55, 09 марта 2017 Приморец, сообщивший о заминировании здания администрации Приморья, задержан

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В Приморье разыскивают без вести пропавшую уроженку Алтайского края
15:23, 09 марта 2017 В Приморье разыскивают без вести пропавшую уроженку Алтайского края

Девушка может путешествовать по России

Гражданин Кореи осужден в Приморье за избиение российского пограничника
15:12, 09 марта 2017 Гражданин Кореи осужден в Приморье за избиение российского пограничника

Инцидент произошел осенью прошлого года

Приморец, сбивший человека насмерть, скрылся с места происшествия
15:00, 09 марта 2017 Приморец, сбивший человека насмерть, скрылся с места происшествия

Водителя до сих пор не нашли

Житель Приморья, пытавшийся взорвать супермаркет, предстанет перед судом
14:48, 09 марта 2017 Житель Приморья, пытавшийся взорвать супермаркет, предстанет перед судом

У фигуранта наблюдаются психиатрические расстройства