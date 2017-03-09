Секс положительно влияет на работу, - ученые

О пользе интимной жизни специалисты говорят постоянно

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования доказали, что секс положительно влияет на работоспособность людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 159 супружеский пар. Участникам нужно было откровенно ответить на вопросы, которые касались их интимной жизни и самочувствия. Результат показал, что те люди, которые регулярно занимаются сексом и испытывают оргазм, чаще выходят на работу с хорошим настроением.

Как рассказали сами эксперты, качество половой жизни влияет на работоспособность обоих полов.

Также ученые доказали, что сотрудники, которые регулярно занимаются сексом, более уравновешенны, стрессоустойчивы, а также лучше выполняют поставленные задачи и реже болеют. Кроме того, регулярный секс повышает интеллект.

Стоит отметить, что ранее о пользе секса также говорили итальянские и канадские ученые.