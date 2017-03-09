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Фрукты и овощи опасны для беременных, - ученые

Химикаты негативно влияют на плод
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили, что свежие фрукты и овощи опасны для беременных, так как в них содержатся пестициды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский Форум.

По словам специалистов, при выращивании фруктов и овощей используются различные пестициды, которые представляют угрозу для развития мозга будущего ребенка. Особенно опасны зеленые листовые овощи, а также те сельскохозяйственные продукты, что были привезены из-за рубежа. Также все фрукты и овощи следует тщательно мыть.

Однако употреблять фрукты и овощи все же необходимо, так как в них содержится полезный набор витаминов и минералов, необходимых как будущей маме, так и ее ребенку. Поэтому будущим мамам следует делать выбор в пользу органических продуктов, а с магазинных фруктов и овощей удалять кожуру, какой бы питательной она не считалась среди диетологов. Также беременным не следует употреблять водопроводную воду, а делать выбор в пользу качественной бутилированной.

Ранее специалисты уже выяснили, что подверженные пестицидам еще в материнской утробе дети имеют более низкий уровень интеллекта и более слабую память, а также более тонкую фронтальную кору головного мозга по сравнению с их сверстниками, не получавшими такого количества пестицидов. Таким образом, можно сделать вывод, что химикаты во фруктах и овощах способны вызывать структурные изменения в развивающемся мозге человека.

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