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За нежелание отдавать долг приставы Приморья арестовали продукты питания

Мужчина поспешил устранить недопонимание
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

В отделе судебных приставов по Надеждинскому району находится исполнительный документ о взыскании с приморца в пользу другого физлица суммы долга в размере 454 670,00 руб, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Уведомленный о возбуждении исполнительного производства должник не высказал ни малейшего желания добровольно выплатить долг, избегал встреч с судебными приставами и тщательно скрывал свое имущественное положение, не открывая двери жилища незваным гостям. В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом было установлено, что должник продает сухофрукты и орехи на местном рынке.

Прилавок с разложенными сухофруктами и орехами, а также самого должника, бойко ведущего торговлю, искать исполнителям Закона долго не пришлось. Судебным приставом был составлен акт описи и ареста продуктов питания, а также дано разъяснение самому неплательщику о том, что в случае не выплаты задолженности в 10-дневный срок, данная продукция будет реализована, а вырученная сумма пойдет в счет погашения долга.

Сам арестованный товар был передан на ответственное хранение взыскателю.

Долго раздумывать должник не стал. Через два дня он явился в отдел судебных приставов и выплатил часть суммы долга.

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