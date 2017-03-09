Во Владивостоке продолжаются работы по обрезке деревьев

Формовочная обрезка проводится для обеспечения равномерного расположения ветвей

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

С наступлением весны во Владивостоке начались работы по формовочной и санитарной обрезке зелёных насаждений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Сегодня, 9 марта, специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий» с применением специального оборудования проводят санитарную обрезку деревьев на улице Зои Космодемьянской, 34.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, формовочная обрезка проводится для обеспечения равномерного расположения ветвей, придания кроне более привлекательного внешнего облика, а санитарная – для удаления старых, поврежденных сучьев и веток.

Отметим, что с начала сезона работы по обрезке были проведены на Океанском проспекте, 41, 75а, проспекте Острякова, 3а, в сквере Н.Н. Муравьева-Амурского, на улицах Уборевича, Экипажной, 8, Хабаровской, 24.

Все эти мероприятия позволят улучшить экологическую обстановку во Владивостоке и сделать зеленый облик города более эстетичным.