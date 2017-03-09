В Приморье обнаружено тело утонувшего водолаза

Поисковые работы завершены

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

В Оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что 8 марта около восьми часов вечера при проведении несанкционированных водолазных работ в районе устья реки Раздольная в Амурском заливе (120 метров от берега) утонул мужчина, житель города Владивостока, сообщает РИА Vladnews.

Сегодня, в 12 часов дня для проведения работ убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России в составе 5 человек и 3 единицы техники в том числе 1 плавательное средство.

Спустя полчаса группа спасателей прибыла к месту поиска и приступила к проведению работ. Через 3 часа 20 минут тело утонувшего найдено спасателями Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России в районе устья реки Раздольная.