Две тысячи нетрезвых водителей пойманы в Приморье

Печальная статистика растет с каждой неделей

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

С начала года полицейские привлекли к ответственности 951 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 948 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

80 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Они будут привлечены к уголовной ответственности.

Ранее РИА VladNews сообщало об аварии с пьяным водителем. В результате инцидента пострадали два человека.

С 27 февраля по 05 марта сотрудники Госавтоинспекции Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 234 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. За прошедшую неделю по вине нетрезвых водителей произошли 3 автоаварии, в которых пострадали 4 человека. Аварии зарегистрированы в Артемовском городском округе, Хасанском и Надеждинском районах.

Стоит отметить, что за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.